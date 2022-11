Csődbe ment az FTX, a világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéje

Csődeljárást kezdeményezett vállalatainál az elmúlt időszak egyik legismertebb és legbefolyásosabb kriptoügyi cégvezetője és befektetője, Sam Bankman-Fried: a Delaware államban indított eljárással eldőlni látszik, hogy képtelen lesz megmenteni birodalmát, írja a Bloomberg.

Az eljárás 130 vállalkozást foglal magában, köztük az amerikaiaknak fenntartott FTX US kereskedőfelületet, mellyel kapcsolatban Bankman-Fried napokon át hangsúlyozta, hogy ezt nem érintik az FTX nehézségei, illetve a befektetőcégét, az Alameda Research-et is. A Financial Times cikke szerint az eljárás ugyanakkor nem vonatkozik a bahamai bejegyzésű FTX Digital Markets Ltd-re, mert ott a pénzügyi felügyelet eljárást indított, és a felszámolóbiztos engedélyével lehet csak hozzájutni az eszközállományhoz.

Sam Bankman-Fried idén júniusban Fotó: CRAIG BARRITT/Getty Images via AFP

Bankman-Fried az amerikai csődvédelmi törvény 11. fejezetének eljárást indíttatta el, ilyenkor van még némi esély legalább, hogy a vállalat tovább működjön addig, amíg visszafizetik a befektetőiket. Ugyanazzal a lendülettel Bankman-Fried lemondott a vezérigazgatói posztról, John J. Ray III veszi át a helyét.

Az egyik legjelentősebb kriptotőzsde gyakorlatilag napokon alatt dőlt romokba, miután kiderült, hogy az FTX likviditási gondokkal küzd és felmerült a gyanú, hogy Bankman-Fried részben az FTX által kibocsátott tokent, az FTT-et használhatta tőkefedezetként a kriptos befektetőcége, az Alameda Research működéséhez. Rövid ideig úgy nézett ki, hogy a céget a legnagyobb riválisa, a Binance vásárolhatja fel, de aztán a vállalatot vezető Changpeng “CZ” Zhao az FTX átvilágítása után közölte, hogy elállnak a tranzakciótól.

A tisztázatlan tőkeháttér és az összeférhetetlenségi aggályok napvilágra kerülése után menekülni kezdtek az ügyfelek a tőzsdéről, ami idővel fizetésképtelenné vált. Párhuzamosan számos befektető hátrahagyta az FTX-t, és több amerikai és nemzetközi pénzügyi hatóság is vizsgálódni kezdett. Ebben a környezetben kellett volna Bankman-Friednek elmondása szerint 6-8 milliárd dollárt összeszednie, hogy felszínen tartsa a cégeit.

Bankman-Fried és cégeinek kálváriája az egész kriptoökoszisztéma számára jelentős károkat okozott: szakmai eseményeken és a médiában is a legtöbbet szereplő, politikusokkal és hatóságokkal a legtöbbet egyeztető cégvezető volt a kriptovilágban, aki épp azt a képet közvetítette, hogy itt egy komoly, a mainstream pénzügyi világgal összeegyeztethető szektorról van szó.



Bankman-Fried pár nap alatt veszítette el közel 16 milliárd dollárosra becsült vagyonát is, a Bloomberg összesítése szerint még soha nem volt milliárdos a listájukon, aki ennyire rövid idő alatt vesztette volna el vagyona ekkora hányadát.