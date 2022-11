Enyhített a covidszabályokon Kína

Az esetszámok emelkedése ellenére enyhített a koronavírus-korlátozásokon Kína, írja a BBC. A közeli kontaktoknak az eddigi hét nap helyett csak öt napot kell karanténszállodában tölteni. Az ezutáni három napos otthoni karanténon nem változtattak. A hatóságok a másodlagos kontaktok nyilvántartását leállítják, ami azt jelenti, hogy sokaknak nem kell majd karanténba vonulniuk.

A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság (NHC) azt írta, hogy a változtatások nem jelentik a „megelőzés és az ellenőrzés lazítását”, hanem a változó Covid-helyzethez való alkalmazkodást szolgálják. Az NHC azt is közölte, hogy tervet dolgoz ki az oltások felgyorsítására.

A változásokat annak ellenére vezették be, hogy az ország az elmúlt hónapok legsúlyosabb koronavírus-hullámával küzd. Peking, Kuangcsou és Csengcsou városokban jelenleg rekordszámú megbetegedést regisztráltak. Csütörtökön Kínában több mint 10 500 új eset volt, ami a legmagasabb napi szám április óta, amikor Kína lezárta legnagyobb városát, Sanghajt.

A héten Kuangcsouban - a járvány jelenlegi epicentrumában - az egyik kerületben a helyieknek megtiltották, hogy kimozduljanak a szabadba, és minden háztartásból csak egy fő mehetett ki bevásárolni. A tömegközlekedést felfüggesztették, az iskolákat és a munkahelyeket szintén bezárták.

Peking hivatalosan nem adja fel a zéró covid stratégiát, de egy sor olyan intézkedést jelentett be, amiket a helyzethez való alkalmazkodásnak, mintsem lazításának nevezett. A kis változások ellenére azonban a legtöbb korlátozás továbbra is érvényben marad. Xi ragaszkodik a szigorú, lezáráson alapuló politikához, még úgy is, hogy a világ nagy része már továbblépett. (BBC)