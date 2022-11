Ha kaotikusnak tűnt Musk első hete a Twitter élén, akkor nehéz hogyan jellemezni a másodikat

Véget ért a második teljes hét is, amikor Elon Musk volt a Twitter tulajdonosa, és mivel az első hétről az Egy hét teljes káosz címmel emlékeztünk meg, ezért kicsit nehéz jelzőket találni a második hét történéseire.

Az egyik legfontosabb változás, hogy végül az amerikai félidei választás után, de elindult Musk projektje, amitől a bevételek megugrását várja, és immár havi 8 dollárért lehet bárkinek kékpipás hitelesítő jelet vásárolnia a profilja mellé. Nem túl meglepő módon ebből az lett, hogy ellepték a Twittert a vicceskedők és a csalók, akik valaki másnak adják ki magukat. A Bloomberg beszámolója szerint már első nap felbukkantak felvételek olyan posztokról, melyeken mondjuk valakik magukat George W. Bush volt amerikai elnöknek és Tony Blair volt miniszterelnöknek kiadva, kék pipával ellátott profiljukon írtak arról, hogy hiányzik nekik, hogy irakiakat ölhessenek.

A posztok azóta eltűntek a Twitteről, ahogy eltűnt az OJ. Simpson nevében megjelent poszt is. És volt már példa olyan hamis posztra is, ami könnyedén gazdasági károkat is okozhat, hiszen alkalmas lehet a piac befolyásolására. Például ennek a kamu gyógyszeripari profilnak a bejelentése:

A káoszt fokozza, hogy eredetileg szürke színnel jelölték volna azokat a profilokat, melyek már a bevásárlási lehetőség előtt is hitelesítve voltak, de a rendszer csak pár óráig élt, mert Musk aztán meggondolta magát.

Közben továbbra is zajlanak a távozások: a legutóbb Yoel Roth, a biztonságért és integritásért felelős vezető jelentette be, hogy otthagyja a céget. Az ő dolga volt egészen a közelmúltig, hogy meggyőzze a hirdető nagyvállalatokat, nincs miért aggódniuk a tulajdonosváltás miatt.

Szintén távozott a vezető információbiztonsági beosztott Lea Kissner, a privacy-ügyekért felelős Damien Kieran és a compliance ügyekért felelős vezető, Marianne Fogarty is, ahogy az ügyfélkapcsolati vezető Robin Wheeler is.

Csütörtökön közben először fordult az alkalmazottaihoz tulajdonosként Elon Musk, és nemcsak a távmunka végét jelentette be, de közölte azt is, hogy egyáltalán nem lehet kizárni a csőd lehetőségét, és ismét hangsúlyozta, hogy az előfizetéses modell lehet a jövő kulcsa.

Musk arról írt a belső levelében, hogy jelentősen megnövelt előfizetői bevételek nélkül jó esélye van annak, hogy a Twitter nem fogja átvészelni a közelgő gazdasági visszaesést. Közölte azt is, hogy a bevételeik nagyjából felének kéne előfizetésből származnia, ami rendkívül ambiciózus cél.

Musk találkozott is a munkavállalók egy részével, és kiszivárgott hírek szerint igyekezett elhessegetni a dolgozók aggályait azzal kapcsolatban, hogy a jelentősen lecsökkentett munkavállalói állomány hogyan fogja tudni kezelni a felmerülő adatbiztonsági és privacy kérdéseket.

A Guardian cikke is felidézi, hogy Musk számára a legfontosabb megoldandó feladat még mindig a hirdetők visszacsábítása lenne, a legnagyobb vállalatok közül számos ugyanis éppen a beígért fellazított moderálási szabályok miatt döntött úgy, hogy átmenetileg nem vásárol hirdetéseket a felületen. És mivel a Twitter bevételeinek döntő többsége eddig a hirdetésekből jött, ez nagyon komoly érvágást jelent a vállalat számára. Beszédes az is, hogy Musk megjelenése óta a hirdetőket meggyőzni igyekvő két vezető mára elhagyta a céget.