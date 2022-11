„Mi vagyunk az egyetlen, Európában megmaradt keleti nép” – Orbán épp a türk víziót építi: az új, közép-ázsiai EU-t

Orbán Viktor négy éve azzal keltett feltűnést, hogy Kazahsztánban, a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsában a keleti nyitást új szintre emelve azt mondta: „Mi Magyarországon élünk, magyarok vagyunk, magyarul beszélünk, ez egy egyedülálló és különös nyelv, amely a türk nyelvekkel áll rokonságban.” (Ez a tudományos konszenzussal teljesen szembemegy, a finnugor nyelvek nincsenek közelebbi rokonságban a türk nyelvekkel.) Orbán egy évvel később szintén a Türk Tanácsban tette a híres kipcsakos megjegyzését.

Budapesten terjeszkedő türkök

A most már Türk Államok Szervezete (TÁSZ) nevű szervezetet 2009-ben án alapították, és türk nyelvű, alapvetően muszlim vallású/kultúrájú közel-keleti és közép-ázsiai országok kormányközi szövetségét jelenti. A szervezet tagja Azerbajdzsán, Kazahsztán, Kirgizisztán, Törökország, Üzbegisztán, 2018-ban Magyarország, 2019-ben Türkmenisztán csatlakozott megfigyelőként.

Világosabb színnel jelölve a két megfigyelő állam: Türkmenisztán és (bal szélen, az EU-ban) Magyarország Fotó: Wikipedia

2019 óta Budapesten képviselete is működik a TÁSZ-nak, ami ingyen használhatja a magyar állam által 1,4 milliárd forintból megvett Ybl-villát, egy budai, Medve utcai irodát, és minden fenntartási költséget és dolgozói bért az állam fizet. Most Szijjártó Péter bejelentette, hogy aláírjuk a TÁSZ Aszálymegelőzési Intézetének budapesti létrehozásáról szóló megállapodást. „Ma a világ jelentős részén komoly problémát jelentenek a vizek okozta kihívások, így az aszály is, de a magyar vízipari technológiák sok helyen megoldást jelenthetnek” – mondta Szijjártó. (Arról, hogy Magyarország éppen kiszáradófélben van, itt írtunk.)

Cseberből vederbe: ezek EU-t akarnak!

A mostani, szamarkandi állam- és kormányfői csúcstalálkozóról a török Hürriyet azt írta, hogy a tagországok arra törekednek, hogy az Európai Unióhoz hasonló modellhez vezessék a szervezetet, ahol „elhárulnak a kereskedelem akadályai, leegyszerűsítik a vámrendszereket, és egy állam egyetértésével teljes szabadságot biztosítanak a szállításban, a tőkeforgalomban és az emberek mozgásában”. (Az EU össz-GDP-je egyébként tizenegyszerese a TÁSZ-énak.)

Az elnöki tisztséget Törökországból Üzbegisztánba helyező találkozón a szervezethez a tavalyi csúcstalálkozón hivatalos tagfelvételi kérelmet benyújtó török bábállam, Észak-Ciprus tagsága is szóba került.

Szijjártó: A kelet segít kimaradni az európai recesszióból

Szijjártó azt mondta, a jelenlegi nehéz és bizonytalan globális helyzetben Magyarország számára hatalmas versenyelőnyt jelent a részvétel a TÁSZ munkájában, Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül jön az orosz gáz,, és az európai földgázellátás egyetlen reális diverzifikációs forrása Azerbajdzsán, az ottani fokozott kitermelés jelenthet újabb számottevő biztonságos forrásokat, de Azerbajdzsánból tudnak majd hozni nagy mennyiségben zöld villamos áramot is.

Szijjártó azt mondta, döntöttek a TÁSZ befektetési alapjának létrehozásáról, ennek a munkájában Magyarország is részt fog venni. Azt mondta, 2018 óta már több beruházás érkezik keletről, mint nyugatról, és „a keleti beruházások érkezésének ütemét feltétlenül fenn kell tartanunk annak érdekében, hogy Magyarország lokális kivételt jelenthessen az európai recesszióból, a türk beruházási alap ebben is segíteni fog nekünk”. Elmondta, hogy az elmúlt 12 évben 2,5-szeresére nőtt a türk államokkal lebonyolított kereskedelem volumene, amely mára meghaladta a 4,5 milliárd dollárt.

Orbán azon lesz, hogy „a türk víziót sikeresen végrehajthassák”

Orbán a csúcstalálkozón azt mondta, Magyarország az ukrajnai háború szempontjából békefórumként tekint a szervezetre. Azt mondta, Magyarország az egyetlen Európában megmaradt keleti nép, és Ukrajna szomszédjában a háború hatásai itt óriásak és azonnal jelentkeznek.

„Több mint 1 millió menekült érkezett, az infláció az egekben van, és soha nem láttunk még olyan magas élelmiszer- és energiaárakat, mint most” – mondta. (A menekültekről érdemes tudni, hogy a háború óta szeptember végéig az Eurostat szerint Lengyelország 1,4 millió, Németország 813 725, Spanyolország 145 825, Bulgária 134 790 ideiglenes védelemi státuszt biztosított az ukrajnai menekülteknek, Magyarországon ez a szám 27 009.)

Orbán szerint a legnagyobb probléma, hogy Európában a békét akarók hangja sokkal halkabb azokénál, akik súlyosbítják a feszültséget, az EU „eszkalációs spirálban” van, ráadásul a nemzetközi intézmények egyre inkább átpolitizálódnak, beszűkül a józan észre épülő, értelmes párbeszéd lehetősége.

Orbán arról is beszélt, hogy az EU súlyos szankciókat fogadott el, és ezek tovább rontják a terveket, és az eredeti terv az volt, hogy meggyengítik Oroszországot, és kikényszerítik a békét, de ennek az ellenkezője történt: a háború folytatódik, és nem Oroszország gyengült meg, hanem az európai gazdaság. (Az Európai Bizottság szerint az orosz gazdaság brutálisan zsugorodik, beszédes, hogy az új járművek eladása több mint 60 százalékkal zsugorodott.)

Orbán arról is panaszkodott, hogy a Nyugat fegyvert szállít Ukrajnának, eszkalálva a háborút, Erdogan békéért tett erőfeszítéseit pedig dicsérte, pedig a NATO-tag Törökországnak köszönheti Ukrajna a nagyon hatékony Bayraktar drónokat.

Orbán Viktor miniszterelnök felszólal a Türk Államok Szervezetének csúcstalálkozóján az üzbegisztáni Szamarkandban 2022. november 11-én. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Orbán szerint Európának nincs önálló akarata, ezért arra kell számítani, hogy az USA külpolitikáját fogja támogatni, aminek következménye viszont, hogy az EU-ban több évre előre súlyos gazdasági helyzettel kell számolni.

Orbán megköszönte fejezte ki a TÁSZ-tag Törökországnak egyebek között az élelmiszerválság elkerülésében tett sikeres közvetítői lépéseiért, mivel ilyen válság újabb tömeges migrációs hullámot váltana ki, és ez közvetlenül érintené Magyarországot, ami idén 250 ezer illegális határátlépési kísérletet állított meg a déli határainál. Orbán Viktor köszönetet mondott a Türk Államok Szervezetének mostani csúcstalálkozóján részt vevők béke érdekében tett lépéseiért és nyilatkozataiért.

Orbán azt mondta, Magyarország érdekelt a kelet-nyugati együttműködés fenntartásában, mert ha nincs ilyen együttműködés, „mi Közép-Európában mindig rajtavesztünk”, ezért „teljes szívvel támogatjuk a Türk Államok Szervezetének munkáját↑, és „azon leszünk, hogy a következő évtizedben a türk víziót sikeresen végrehajthassuk”.

Orbán beszélt arról is, hogy Magyarország csatlakozik a kereskedelem könnyítésére és gyorsítására irányuló javaslatokhoz, és támogatja a türk befektetési alap létrehozását. Megköszönte a résztvevők hozzájárulását ahhoz, hogy az aszálymegelőzési intézet Magyarországon jöhetett létre.

Orbán Viktor miniszterelnök, Recep Tayyip Erdogan török elnök és Ilham Aliyev azeri elnök Szamarkandban 2022. november 11-én. Fotó: TUR PRESIDENCY/ MURAT CETINMUHUR/Anadolu Agency via AFP

A magyar kormányfő felszólalását kommentálva a csúcstalálkozót rendező Savkat Mirzijojev üzbég elnök fontosnak nevezte, hogy hallhattak az európai helyzetről, Szadir Zsaparov kirgiz elnök pedig azt köszönte meg, hogy Magyarország aktívan részt vesz a türk világ integrációjának erősítésében regionális és nemzetközi szinten is.

Egy hónapja írtunk arról, hogy a TÁSZ-t alkotó államok többsége nagy nyertese az orosz-ukrán háborúnak, mert erősödik a geopolitikai jelentőségük, plusz eltávolodhatnak Moszkvától, növelve a mozgásterüket. A szankciókkal Azerbajdzsán kifejezetten jól jár, de Kazahsztán is kíván élni a lehetőséggel. A TÁSZ csúcstalálkozóján az eddig megjelent beszámolók alapján Orbánon kívül senki sem szólalt fel az EU-s szankciók ellen.

Orbán egy éve még V4-TÁSZ csúcstalálkozót tervezett, de a háború és Magyarország meg a többi V4-es ország viszonyának megromlása keresztbe tett a terveknek. (via Hürriyet, MTI)