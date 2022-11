A kutyáját követve tévedt el a 6 éves kislány, de nem sírt, békésen ücsörgött, amikor egy siklóernyős megtalálta

Reggel jelentette be a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat, hogy épségben megtalálták azt a 6 éves kislányt, akit vasárnap délután óta kerestek Győr környékén.

A Blikk azt írta, Turóczi Zóra vasárnap délután kiment a kutyájával játszani, és az állatot követte egy darabig, de a nagy ködben eltévedt. Összesen 10 km-t gyalogolt, éjjel pedig (3 fokos hidegben) az erdőben aludt, mivel nem talált haza. A testhőmérséklete alig 36 fok, amikor megtalálták.

Mehringer Szabolcs, a siklóernyős, aki a péri reptérnél megtalálta a gyereket, elmesélte a Blikknek, mi történt: „Nekem is van egy hatéves gyermekem, átéreztem, min mennek keresztül a szülők. Már tegnap este megbeszéltük a siklóernyős társaimmal, hogy reggel felszállunk. Éppen csak felemelkedtem, és megláttam a kislányt. Amikor leszálltam hozzá, nem volt megijedve, nem is sírt. Békésen ücsörgött. Elmesélte, hogy egy fa tövében töltötte az éjszakát, most pedig napozik. Nagyon aranyos volt, gyorsan megvizsgáltam, nincs-e baja, de szerencsére nem volt. Mondta még, hogy ma az anyukája dolgozik, mire azt válaszoltam: biztos nem, téged keres minden erejével. Megöleltem és nagyon megkönnyebbültem.”