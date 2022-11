Ankarában tárgyalt a CIA igazgatója az orosz hírszerzés vezetőjével

Orosz kollégájával egyeztetett hétfőn a törökországi Ankarában William J. Burns, az amerikai hírszerzés, a CIA igazgatója, erősítette meg a Fehér Ház a sajtóértesüléseket. Az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács tájékoztatása szerint Burns ankarai találkozójának semmiképp se volt célja bármilyen egyeztetés vagy egyáltalán tárgyalás az ukrajnai háború lezárásáról, a találkozó tényéről pedig előre tájékoztatták az ukrán felet.

William J. Burns, a CIA igazgatója 2021. április 15-én a képviselőház hírszerzési bizottságának meghallgatásán. Fotó: POOL/Getty Images via AFP

Joe Biden amerikai elnök már korábban világossá tette, hogy a béketárgyalások idejét és tempóját nem az Egyesült Államok, hanem Ukrajna szabja meg.

Burns Szergej Nariskinnal, az orosz hírszerzés, az SZVR igazgatójával tárgyalt. Megbeszélésein a Fehér Ház tájékoztatása szerint óva intette partnerét attól, hogy Oroszország atomfegyvert vessen be. A Nemzetbiztonsági Tanács tájékoztatása szerint Burns a világpolitikai kérdések mellett az Oroszországban bebörtönzött amerikai állampolgárok ügyét is felvetette.

Orosz részről Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin szóvivője sem cáfolni, sem megerősíteni nem kívánta a sajtóértesüléseket - ahogy egyébként a CIA is elzárkózott az újságírói kérdések megválaszolásától. Ez utóbbi nem meglepő, a CIA sosem kommentálja az igazgató utazásával kapcsolatos értesüléseket. (Via The New York Times, Reuters)