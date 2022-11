Lopják az állatokat a herszoni állatkertből, a krími vadaspark igazgatója egy mosómedvét, egy lámát és egy szamarat vitt el

Tegnap megjelent a közösségi médiában egy videó, amelyen egy krími oroszlánpark tulajdonosa, Oleg Zubkov orosz üzletember éppen állatokat visz ki a nemrég felszabadított Herszon állatkertjéből. Arról már korábban is terjedtek felvételek, hogy a kivonulás előtt az oroszok fosztogatásba kezdtek, és az állatkertből is loptak mosómedvéket.

A felvételen látszik, ahogy Zubkov a farkánál fogva megragad egy mosómedvét, és fejjel lefelé tartva berakja egy ketrecbe. Aztán az, hogy egy nagyon megrémült lámát próbálnak betuszkolni egy furgonba.

Russians didn't just steal racoons from Kherson Zoo - here they are making off with a llama. They appear to be from Taigan Lion Park in the Belogorsk region of Ukraine's Russian-occupied Crimea. It's a safari park with 80 lions and 50 tigers. No wonder the llama seems reluctant. pic.twitter.com/XrMdbvccY5