Megtiltották az ukrajnai tudósítást a CNN, a SkyNews és egy olasz hírügynökség egyes újságíróinak

„Felelőtlen viselkedés és a háborús övezetekbe tett engedély nélküli látogatások miatt” elvették a sajtójogosultságokat több külföldi újságírótól, köztük a CNN, a SkyNews és egy olasz hírügynökség riportereitől, közölte hétfőn az ukrán hadsereg.

Ez azt jelenti, hogy az említett lapok újságírói egy ideig biztosan nem tudósíthatnak Ukrajna területéről.

1/ Due to irresponsible behaviour & early visits to #Kherson area war zone without an approval that put lives of others at risk, #Ukraine stripped press credentials of western journos & TV crew members incl. American @CNN, British @SkyNews, and an Italian newspaper. (Screenshot) pic.twitter.com/ZA9KSAuHqa