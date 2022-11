Életbevágó, hogy katonai támadásnak tekinti-e a NATO a Przewodówra hullott rakétákat

Kedd este orosz rakéták, vagy azok darabjai hullottak Przewodów lengyel kisvárosban egy mezőgazdasági épületre, meggyilkolva két embert.

Akár a harmadik világháború kitörése is múlhat azon, hogy az esetet minek tekinti a lengyel kormány, és minek tekinti a NATO, a világ legnagyobb katonai szövetsége.

Amennyiben úgy értékelik, hogy Oroszország katonai csapást mért Lengyelországra, akkor a tagállamok hadba vonulhatnak Oroszország ellen. Lehetséges persze, hogy nem tör ki háború ekkor sem a két fél között, de a háborús fenyegetés reálissá válik.

A NATO alapszerződésének ötödik cikkelye ugyanis kimondja, hogy ha egy NATO országot a saját területén katonai támadás ér, akkor azt a szövetség tagjai "valamennyiük ellen irányuló támadásnak tekintenek és (...) minde­gyikük (...) támogatni fogja az ekként megtámadott Felet vagy Feleket azzal, hogy egyénileg és a többi Féllel egyetértésben azonnal megteszi azokat a intézkedéseket - ideértve a fegyveres erő alkalmazását is -, amelyeket a békének és biztonságnak az észak-atlanti térségben való helyreállítása és fenntartása érdekében szükségesnek tart." (A teljes szöveg itt olvasható.)

Azaz ha egy országot támadnak, akkor az olyan, mintha mindegyiket támadás érte volna. A lengyel kormány egyelőre nem kérte ennek a cikkelynek az élesítését, hanem azt fontolgatják, hogy a 4. cikkelyhez nyúlnak, ami ezt írja elő:

"A Felek tanácskozni fognak egymással valahányszor bármelyi­kük véleménye szerint a Felek egyikének területi épségét, politikai függetlenségét vagy biztonságát veszély fenyegeti."



Azaz egyelőre csak fenyegetésnek, és nem katonai támadásnak értékelik a történteket. A NATO főtitkára azt nyilatkozta kedd éjjel, hogy egyelőre vizsgálják, hogy mi történt.

Lengyel katonák az Egyesült Államokkal és Nagy-Britanniával közös Bear 22 hadgyakorlaton, Kelet-Lengyelországban Fotó: ARTUR WIDAK/Anadolu Agency via AFP

Ha támadás ér egy NATO-országot

A mostani orosz - ukrán háború kezdetén a NATO nagyon határozottan jelezte, hogy ha támadás érné valamelyik tagját, akkor az ötös cikkely alapján jár el a szövetség. Ez elsősorban a balti államok és Lengyelország védelmének garantálása miatt volt fontos. Joe Biden amerikai elnök március 11-én, a Kongresszus demokrata képviselői előtt tartott beszédében mondta ki ezt először nagyon egyértelműen, szent kötelességnek nevezve az ötös cikkely betartását:

"Továbbra is támogatjuk Ukrajnát, továbbra is összetartunk európai szövetségeseinkkel, és az a félreérthetetlen üzenetünk, hogy a NATO területének minden négyzetcentiméterét megvédjük - minden egyes négyzetcentiméterét - az egyesített, összeforrt NATO-val. Egységben. Ezért telepítettem több mint 12 ezer amerikai katonát Oroszország határaihoz - Lettországba, Észtországba, Litvániába, Romániába, és a többi országba - mert egyszerre reagálunk. Világos, ha felvesszük a harcot, az a harmadik világháborút jelenti, de szent kötelességünk, hogy védjük a NATO területét, szent kötelességünk az 5. cikkely betartása" - fogalmazott akkor.

Két héttel később Varsóban ezt így egészítette ki: "Szent kötelességünk, szent kötelességünk az ötös cikkely alapján megvédenünk mindannyiunkat, a NATO területének minden négyzetcentiméterét, közösségünk teljes erejével."

Ezt azóta néhány hetente újra és újra elmondja. Utoljára október elsején fogalmazott így: "Amerika a szövetségeseivel teljesen felkészült arra, hogy a NATO területének minden egyes négyzetcentiméterét megvédje. Putyin úr, nem értheti félre, amit mondok: minden négyzetcentiméterét."

A baleset minek számít?

A háború kitörése óta találgat a világ, hogy pontosan mit érthet Biden, a NATO és általában a tagállamok vezetése egy támadás alatt. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár március 9-én beszélt erről először részletesen, egy ottawai biztonsági konferencián. Ott azt mondta, hogy egy kibertámadást már úgy vennének, hogy az ötödik cikkelyt életbe kell léptetni. Viszont ha ukrán területen lőnének ki nyugati fegyverszállítmányt, az nem vonná maga után a cikkely élesítését. Azt is jelezte, hogy tudatosan nem árulják el, hogy pontosan mi az a vörös vonal, aminek nyomán biztosan válaszcsapás mellett dönt a szövetség, mert ezzel megkönnyítenék az ellenség dolgát.

Néhány nappal később, március 15-én, egy sajtótájékoztatón a CNN riportere megkérdezte Stoltenberget, hogy minek tekintenék, ha egy orosz rakéta véletlenül eltalálna egy NATO-országot. A beszélgetés így hangzott:

Natasha Bertrand, CNN: A hét elején azt láthattuk, hogy Oroszország egy ukrán katonai bázist támadott, nagyon közel a lengyel határhoz. Mit tud mondani a vörös vonalakról, tehát milyen következményei lennének, ha például egy rakéta véletlenül vagy direkt a NATO területét érintené?

Jens Stoltenberg: "A NATO fő felelőssége, a legfontosabb felelősségünk, hogy megvédjük, óvjuk a szövetség minden tagját, azaz egymilliárd embert 30 országban, és ezt mindenképpen teljesítsük ebben az egyre veszélyesebb európai helyzetben is, amit Oroszország ukrajnai inváziója okozott. Megerősítettük a jelenlétünket a Szövetség keleti felén, növeltük katonáink készültségét, és több eszközt telepítünk, különösen a keleti oldalra. Úgyhogy egy támadás egy szövetségesünk ellen az egész szövetség válaszát vonja maga után, és meg fogjuk védeni a NATO minden egyes négyzetcentiméterét.

Amint egyre komolyabb hadműveleteket látunk, amikor harcok dúlnak közel a NATO határaihoz, akkor mindig felmerül a balesetek, incidensek kockázata. Úgyhogy minden erőfeszítést meg kell tennünk, hogy megelőzzük ezeket, és ha megtörténnek, akkor biztosítsuk, hogy nem csúsznak ki a dolgok az ellenőrzésünk alól, és nem történnek valóban veszélyes helyzetek. Úgyhogy nagyon alaposan figyeljük a légteret és a NATO határvidékét. A katonai parancsnokaink közvetlen összeköttetésben állnak az orosz parancsnokokkal, hogy megelőzzék az ilyen incidenseket és baleseteket, illetve megelőzzék, hogy a helyzet kicsússzon az ellenőrzésünk alól, ha ezek mégis bekövetkeznének."

Most is él a kapcsolat a NATO és Oroszország között

Az oroszok és a NATO közötti kapcsolat még most is élő, éppen most hétfőn tárgyalt egymással a CIA és az orosz kémszolgálat főnöke személyesen is, Ankarában. Az egyik téma a nukleáris háború elkerülése volt.

Vagyis a legvalószínűbb, hogy első körben a NATO és az orosz vezetés megpróbálja tisztázni, hogy baleset történt-e Lengyelországban. Kérdés persze, hogy hisznek-e a nyugatiak az oroszoknak a mostani esetben. Az oroszok ugyanis azt állítják, hogy nem ők rakétázták Lengyelországot.