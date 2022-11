Főműsoridőben futnak melltartóban és kúsznak sárban nők, hogy szeresse őket a saját bevallása szerint nárcisztikus szociopata Árpa Attila

„Árpa Attila vagyok, színész, rendező és most már a Nagy Ő is. Wow, elég furcsa ezt kimondani, de azt hiszem élvezni fogom, ahogy az életet is. A mottóm a carpe diem” – mondta egy La Dolce Vita feliratú ház előtt a saját bevallása szerint nárcisztikus szociopata Árpa Attila, aki a TV2 A Nagy Ő című műsorában keres magának párt.

Fotó: TV2

A jellegtelen kajakozó után most őt rakta be a csatorna az amerikai licenszen alapuló társkereső műsorába, hogy vörös rózsákat osztogasson a hanyagul kigombolt fehér ingjében a színes, műszálas estélyi ruhákban elé járuló nőknek.

Az első rész elején a hosszú bemutatkozása alatt csupa olyan vágóképet láthattunk Árpáról, amiből megtudhattuk, mekkora férfiállat is ő, mert:

húst süt,

ruhástul ugrik a vízbe,

csokigolyókat dobál a szájába,

bokszol,

jetskizik,

motorozik,

ágaskodó lovat ül meg,

zongorázás közben csókolgat egy kígyót,

majd egy macskát

és viszkit tölt egy pohárba.