Kinek hiányzik a piacgazdaság? Már egy éve 480 forintért tankolunk

Egy éve vezette be ideiglenesen a 480 forintos üzemanyagot az Orbán-kormány. Eredetileg 3 hónapról volt szó, de az intézkedés mostanra állandósult. Tavaly november közepén a dízel piaci ára 518 forint, a 95-ös benzin literje pedig 503 forintba került. Így a hatósági árral egy 40 literes tankolás nem 20 ezer forintba, hanem 19,2 ezer forintba fájt az autósoknak. Most

a 95-ös benzin: 677 Ft/liter,

a gázolaj: 742 Ft/liter,

így a benzin esetében közel 200 forint a különbség a piaci és a hatósági ár között. Tehát most egy 40 literes tankolás piaci áron 27 ezer forintba kerülne a hatósági áras 19,2 ezer forint helyett. Egy évvel ezelőtt ezer forintot lehetett spórolni, most közel 8 ezer forintot.

A benzin és a gázolaj ára a gazdaság működésére és általánosságban az árakra is hatással van, ezért döntött a kormány a felső határról. Az ár felső határának rögzítése segítséget jelent a gazdaságnak és hozzá tud járulni az infláció mérsékléséhez is



- indokolta a döntést Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Az infláció tavaly novemberben 7,4 százalék volt (az üzemanyag viszont 30 százalék feletti ütemben drágult), most októberben pedig 21,1 százalék, tehát a pénzromlás üteme az ársapka ellenére brutális lett. Éves alapon viszont igazából mostantól fogja kifejteni a hatását, mert piaci alapon tavaly október közepe felé lett drágább egy liter benzin 480 forintnál, tehát éves viszonyításban eddig a hatósági ár is felfelé húzta az inflációt.

Úgy tűnhet, hogy nincs is szükség piacgazdaságra, hiszen hatósági árral sem omlott össze az ország. Igazság szerint azonban hiánygazdaság van. Ahogy a hatósági ár hatására a cukor és a tej is pillanatok alatt elfogy a polcokról, így az üzemanyag esetében is hiányt okoz a rögzített ár. A legtöbb kútnál csak 50 litert lehet tankolni és naponta csak egyszer, vagyis különböző korlátozásokkal lehet csak biztosítani az ellátást. A hiány fő oka, hogy a világpiacról vásárló importőrök, nagykereskedők a hatósági ár miatt kivonultak, hiszen Magyarországon csak jelentős veszteséggel tudnák eladni a drágábban vett benzint. Magyarán, az Orbán-kormány által előírt hatósági árral kiszorították a piacról a Mol riválisait.

Hatósági üzemanyagárak a Mol benzinkútján Salgótarjánban május 27-én. Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Jellemző a hiányra, hogy nyáron a stratégiai készleteket is meg kellett csapolni. A lecsapolt stratégiai tartalékot persze előbb-utóbb vissza is kell majd valakinek tölteni 2023. április 1-ig. Szintén a hiány kényszerítette ki, hogy július óta csak a magántulajdonú gépjárművekre, taxikra, mezőgazdasági erőgépekre tartják fenn a 480 forintos árat.



Kollégáink elkeseredése nagyon nagy, mert megnyomorítva és a vállalkozási szabadságukban korlátozva érzik magukat e politikai döntés miatt, amely mindenfajta gazdasági racionalitást nélkülöz. Kollégáink úgy érzik, hogy a választói szavazatokért folyó küzdelem áldozatai lettek és úgy látják, hogy a magyar politikai elitnek sajnos csak a szavazatok számítanak, tevékenysége a gazdasági racionalitást, a humanizmust és a társadalmi felelősségvállalást teljesen nélkülözi



- mondta lapunknak Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetsége elnöke.

Szerinte a kis benzinkutak életerős és önálló vállalkozások voltak, melyek támogatások nélkül folytattak sikeres napi küzdelmet a náluk nagyobb hazai és külföldi multinacionális cégekkel szemben. A magyar kormányzat nem piacorientált beavatkozása miatt viszont csőd közeli helyzetbe kerültek. Emlékeztetett: az Alkotmánybíróság és a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága is befogadta mintegy félszáz kis benzinkút-üzemeltetőnek a hazai hatósági árak szerkezete miatt benyújtott keresetét. A tavalyi, időarányos forgalmuk 80 százaléka után ígért, literenként 20 forintos támogatás még a működőképesség fenntartására sem elegendő.

Finom az orosz olaj

A Mol pedig bár a választások óta többször is közölte, hogy szeretnék, ha a kormány eltörölné az ársapkát, mert ellátási problémák lehetnek, igazából remekül boldogul a hatósági áras környezetben is. "A második negyedév rekordjai után az elemzőket alaposan meglepve még feljebb tudta tenni a lécet a Mol, elképesztően magas számokat és új rekordokat tett közzé az olajcég: 1,45 milliárd dollár, azaz közel 581 milliárd forint EBITDA-t szállított a társaság a harmadik negyedévben, ez dollárban kifejezve több mint másfélszerese az egy évvel korábbinak és több mint kétszerese annak, amit a cég a háború kirobbanása és az energiaárak egekbe szökése előtt, azaz szó szerint békeidőkben hozni tudott" - írta november elején a Portfolio. Az ok a régi: a vállalat továbbra is hozzájut az olcsó orosz olajhoz, miközben termékeinek nagy részét a magas világpiaci árakhoz árazza.

Az autósok hamar átszoktak a rosszabb minőségű hatósági áras benzinre, a statisztikák változatlanul azt mutatják, hogy a prémiumtermékek iránti kereslet látványosan zuhant. Az első három negyedév során 41 százalékkal több 95-ös benzin fogyott az előző év hasonló időszakához képest a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) tagvállalatainak kútjain. "A 480 forintos árkorlát a döntés és a bevezetés időszakában rekordárnak számított, a piaci árak elszabadulása miatt a közlekedők mégis olcsónak érzik" - írta a Népszava.