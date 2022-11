Sándor Éva, egy budapesti pedagógiai szakszolgálatnál dolgozó koordinátor is polgári engedetlenségbe kezdett, és az erről szóló posztja óriásit ment az interneten.

A pszichológus végzettségű szakembert nem csak arról kérdeztük, hogy miért döntött a tiltakozás mellett, hanem arról is, hogy mekkora problémák vannak az iskolapszichológiai ellátásban.

A pedagógiai szakszolgálatok és az iskolapszichológusok az ellátásbeli rendszerhibák miatt nem tudják végezni a munkájukat, pedig gyerekéletek múlnak rajta.

Miért döntöttél úgy, hogy polgári engedetlenségbe fogsz?

Az volt az oka, hogy évek, de leginkább évtizedek óta küszködünk azzal, hogy nem tudunk azzal foglalkozni, amivel kellene. Egyre inkább ellehetetlenül mind az iskolapszichológiai, mind az óvodapszichológiai munkakör, mind pedig a szakszolgálati, amiben én dolgozom. Hiába próbáljuk így meg úgy módosítani, meg hatékonyabbá válni, a folyamatot jobban megszervezni, igazából nem lehet. Tehát már annyira rossz ez a rendszer, hogy belülről, pláne alulról, beosztotti szintről egyszerűen nem lehet javítani ezen, és ezt a gyerekek szenvedik el. Nekem igazából mindig is ez volt a legnagyobb fájdalmam, hogy látom, hogy nem jó a rendszer, látom, hogy nem tudok érdemben segíteni, de mégis eljátszom, hogy segítek. Látom azt, hogy a gyerekeknek mennyire megnehezül így a jövőbeli élete, merthogy nem kapják meg azt, amire most szükségük lenne.

Tehát most sokkal rosszabb a helyzet, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt?

Emlékszem, hogy amikor elkezdtem dolgozni 19 évvel ezelőtt, már akkor is arról beszélgettünk a kollégákkal, hogy kiszolgálunk egy rossz rendszert, de a mostanihoz képest ez a 19 évvel ezelőtti időszak maga volt a kánaán. Mostanra már tényleg minden elveszett, amire akkor még volt lehetőség. Például a prevenció, megelőzés terén, most már esélyünk sincs arra, hogy ezzel foglalkozni tudjunk. Gyakorlatilag tűzoltás folyik, és az a baj, hogy még a tűzoltás szintjén sem tudunk mindenkinek segíteni.

Mi volt a reakció a posztodra és a polgári engedetlenségre?

A vezetőség felől alapvetően senki nem szólt semmit, tudomásul vették. A polgári engedetlenségemről a jelzést továbbították a tankerületnek, amit gondolom szintén, tudomásul vettek.

Akkor te nem kaptál a tankerülettől figyelmeztető levelet? Féltél a szankcióktól?

Nem kaptam, de persze, számoltam a szankciókkal. Engem az a "veszély" fenyeget, hogyha kirúgnak, akkor a magánellátásban többet fogok keresni, mint most. Nem engem fog érni a veszteség, hanem az államot, aki elveszít egy tapasztalt szakembert, illetve a gyerekek, akik nem tudják a magánellátást megfinanszírozni, nekik egy szakemberrel kevesebb esélyük marad.

Fotó: Németh Dániel/444

Említetted a posztodban, hogy neked a férjed jól keres, ezért nem elsősorban a bérproblémák miatt tiltakozol, de egyébként mennyit keres egy pedagógiai szakszolgálatnál dolgozó pszichológus?

Ugyanabban a pedagógusi bértáblában vagyunk, mint a tanárok. Akárcsak az iskolák és óvodák alkalmazásában álló intézménypszichológusok. Van olyan iskolapszichológus, aki takarítást vállal, hogy az albérletét ki tudja fizetni. Sok pályakezdő szakember magánrendelést indít úgy, hogy még elvileg nincs meg a tapasztalata hozzá, de nem tudom kárhoztatni őket, hogy ha bérkiegészítésre van szükségük ahhoz, hogy mondjuk enni tudjanak. Emellett pedig az is van, hogy míg a tanártársadalom egyre jobban elöregszik, az óvoda- iskolapszichológusoknál, illetve a szakszolgálatok pszichológusainál ez pont fordítva van. Mindenki huszonéves, 40-től felfele pedig nincsenek, mert mindenki átmegy magánba. Az a piac is nagyon telített, nehéz bekerülni most már a magánrendelésekre is. Úgyhogy van hová menni nekem is, meg minden kollégámnak.

És te miért nem mentél még át magánba?

Egyrészt ahogy a posztban is írtam, van egy olyan hátterem, hogy megtehetem, másrészt elkötelezett vagyok azért, hogy a gyerekek biztonságos és számukra megfelelő körülmények között nevelkedhessenek, tanulhassanak, élhessenek. Rendszerszinten gondolkodom erről. Tíz évet dolgoztam iskola-, óvodapszichológusként, aminek a keretén belül megtanultam, hogy a gyerekek problémái sosem önmagukban léteznek, hanem az őket körülvevő rendszer termeli ki. 2013-ban a központosítás hatására kerültem kerületi koordinátori pozícióba. Már nemcsak egy adott iskolát és óvodát látok el, hanem rálátok egy kerületnek az intézményeire, és ez másfajta rendszerszemléletet tett lehetővé. Már nemcsak egy-egy gyerek nehéz helyzetével szembesülök, hanem tipikus jelenségekkel. Eleinte még bíztam benne, hogy majd innen is lehet valami igazán jót, működőt létrehozni, de már látom, hogy nem lehet. Nem egyedül próbáltam meg kerületi szinten javítani a helyzeten, hanem az intézményeken belüli, illetve az intézményközi összefogás erejével, amiben én nagyon hiszek. Nekem nagy szerencsém van, mert jó fej kollégákkal dolgozom együtt, akik partnerek ebben, és a mai napig együtt küzdünk azért, hogy javítsunk, amin lehet. Bennem mindig van egy olyan várakozás, hogy hátha most, hátha most. De aztán jön a csalódás, ami miatt mindig kiábrándulok. Mindig abba futok bele, hogy nagyon nagy erőfeszítéseket fektetek bele, akár munkaidőn túl is, de nincs érdemi eredménye.

Pontosan mi a te munkád a pedagógiai szakszolgálatnál?

Én azt szoktam mondani, hogy egy összekötő kapocs vagyok az intézmények, tehát az iskolák, óvodák és az ellátórendszer között. Valójában a munkám nagy részét az iskola-, óvodapszichológusok munkájának szakmai koordinációja teszi ki. Az a legfőbb dolgom, hogy az iskola- és az óvodapszichológusokat támogassam abban, hogy jól tudják végezni szakmailag a munkájukat. Emellett nagyon fontosnak tartom, hogy az iskoláknak és óvodáknak támogatást adhassunk a prevenciós programok terén, például az iskolai erőszak témájában. Ezeken kívül az intézmények megkeresnek minket súlyosabb krízisek esetén is, hogy segítsük kríziskezelést, ilyenkor is általában én szoktam menni. Az is része a munkámnak, hogy pszichológusként nekem is vannak klienseim, gyerekek, szülők, pedagógusok.

Milyen rendszerhibákat tapasztalsz az iskolapszichológusi ellátásban?

Borzasztó sok van, ezért is nehéz, mert nem egy dologgal kell megküzdeni, hanem minden oldalról körbezárnak minket ezek a rendszerhibák. Ami bennem most aktuálisan is nagyon előtérben van, mert újra meg újra belefutok, hogy súlyos állapotú gyerekeket, akiknek azonnali klinikai szakpszichológusra, pszichiáterre lenne szükségük, nincs hová küldeni, mert nincsen kapacitás sehol. Ezért az iskolapszichológusok azok, akik megkapják ezeket az eseteket. Pedig elvileg nekik csak annyi lenne a munkakörük, hogy felmérik a problémát, és aztán megfelelő ellátásba küldik őket. Most minden egyes ilyen, iskolapszichológussal folytatott beszélgetés arról szól, mit tudunk tenni, hogy egyáltalán megtartsuk ezeket a gyerekeket vagy fiatalokat.

Az iskolapszichológusok ki vannak képezve erre, hogy ilyen szintű problémákkal foglalkozzanak?

Egyáltalán nem. Nekem ott is van egy meghasonlásom, hogy sajnos az iskolapszichológusoknak a döntő többsége, pályakezdő fiatal, most került ki az egyetemről. Nem tanulnak arról, hogy krízisben lévő kliensekkel hogy és mit kellene csinálni. Nagyon gyakran munkába állnak, a következő héten megkapnak egy súlyos esetet, és jönnek hozzám, hogy most mit kell csinálni. Persze végigbeszéljük, hova lehet küldeni, de aztán onnan mindig visszapattannak, vagy várólistára kerül a gyerek, és ki tudja mikor fog sorra kerülni. Nekem meg ilyenkor azt kell mondanom, hogy «nincs mese, tudom, hogy pályakezdő vagy, tudom, hogy iskolapszichológusként nem ez a dolgod, de valakinek muszáj életben tartani ezeket a gyerekeket», hogy monitorozni tudjuk őket, mikor kell mentőt hívni, mikor van annyira súlyos baj, amikor már nem nézhetünk semmit, se várólistát, se kompetenciakört, mert azonnali lépésre van szükség.

És ekkor megoldódik a dolog?

Á, dehogy. Hiába kerülnek be a kórházba, a kollégák csak néhány napig tudják felügyelet alatt tartani őket, csak kivizsgálják őket és nagyjából stabilizálják az állapotukat. Utána visszaküldik őket, persze semmi sem változott a gyerek körülményeiben. Végül pedig ugyanúgy az iskolapszichológusnál köt ki a gyerek, mert terápiás ellátást természetesen javasolnak, de ahol ezt megkaphatná, ott vagy szakértelem nincs vagy kapacitás.

A szakszolgálat ilyenkor mennyire tud segíteni ezeknek az iskolapszichológusoknak?

A szakszolgálatra is nagyon jellemző, hogy elmennek a tapasztalt kollégák. Tehát nem csak az iskolapszichológiára jellemző ez, hogy csupa fiatalok vannak, hanem a szakszolgálatra is. Ezért sokszor a pályakezdő pszichológus beküldi a terápiás ellátást igénylő, gyakran krízisben lévő gyereket a pályakezdő szakszolgálatis kollégáknak, akiknek nincs meg sem a megfelelő szakképzettségük, se a szupervíziójuk nem biztosított, és a szükséges orvosi háttér is hiányzik. Vagy csak egyszerűen annyira kevesen vannak - például vidéken -, hogy kilométeresek a várólisták. Ezek a kollégák pedig hiába küldik tovább a klienseket az egészségügybe teljesen jogosan, mert valóban ott lenne a helyük, de ott meg nem fogadják őket a szintén súlyos kapacitáshiány miatt. Nyilván ezek a külső intézmények meg tudják tenni, hogy szétteszik a kezüket tehetetlenségükben, az iskolában dolgozó pszichológusok viszont nem, hiszen a gyerekek ott vannak, ott omlanak össze, ott fordulnak a pedagógusokhoz, az iskolapszichológusokhoz.

Fotó: Németh Dániel/444

Van egyáltalán elegendő iskolapszichológus?

Az én kerületem most viszonylag jól ellátott iskola-, és óvodapszichológusokkal az országos átlaghoz képest, ennek ellenére sincsen megfelelő óraszám, tudás és tapasztalat ahhoz, hogy el tudjuk látni csak azt a szintet, hogy mindenki megtalálja a megfelelő ellátást. Az iskolapszichológusok semmi mást nem tudnak csinálni, csak tartani ezeket a krízisállapotban lévő gyerekeket. Novembertől már náluk is várólista van, és az enyhébb esetekre nem lesz kapacitás.

Milyen krízisállapotokban kerülnek gyerekek a látómezőtökbe?

Nagyon sokszínűek a problémák. Alapvetően a tünetekben lehet kategorizálást végezni, de az okok minden esetben mások. A posztomra érkezett kommentek is különféle hipotéziseket állítottak fel, de mindig csak egy okot emeltek ki. A valóságban ez összetett dolog, természetesen a virtuális világ problematikája és a nevelési problémák is benne vannak, de olyan nehézségek is léteznek, amelyek a rendszerhibákból adódnak, gondolok itt például a gyermekvédelemre. Borzasztó sok elhanyagolt, súlyosan traumatizált, bántalmazott gyerek van, akik nem kaptak ellátást. Van, amikor egy gyerek az iskolapszichológusnak mondja el először, hogy baj van, de van olyan is, amikor az előző intézményében is tudták már, de nem tudtak segíteni. Vannak aztán olyanok is, akiknél tudjuk, hogy mindenféle szakember meg szervezet kezeli, mert súlyos abúzust szenvedett el a gyerek, de egyszerűen annyira rosszul működik ez a rendszer is, hogy csak tovább traumatizálja sokszor nemcsak a gyerekeket, hanem az érintett szülőket is.

És gondolom, ezek csak a legsúlyosabbak.

Persze, vannak olyan szülők is, akik jómódúak, fizikailag nem bántalmazzák a gyerekeket, de érzelmileg elhanyagolják őket, így ők nem tudnak sem a tanáraikhoz, sem a társaikhoz megfelelően kapcsolódni és ez sokszor különféle beilleszkedési nehézségekben manifesztálódik. Sok a pánikrohamszerű tüneteket mutató, teljesítményszorongó gyerek, akiket az iskola és a szülők két oldalról nyomnak. Tényleg embertelen terhelésnek vannak kitéve, aztán egyszer csak összeomlanak. És akkor még nem beszéltünk az intézmények számára néha megoldhatatlan magatartásproblémákat jelentő autizmusról, ADHD-ról. Számukra egyszerűen az oktatási rendszer nem megfelelő.

És ti abban tudtok segíteni, hogy hogyan kezeljék ezeket a sajátos nevelési igényű gyerekeket az iskolák?

Megpróbáljuk segíteni a pedagógust, az iskolát abban, hogy hogyan lehetne megfelelően integrálni ezeket a gyerekeket, de annyira rugalmatlan a rendszer, olyan nagy terhek vannak a pedagógusokon, hogy lehetetlen ezt kivitelezni, nem tudnak energiát rászánni, mert nincs miből. Hiába viszünk oda külső segítséget, állítunk össze közösen egy beavatkozási tervet, amikor a kivitelezésre kerül sor, kiderül, hogy nincs rá kapacitása a pedagógusnak, az iskolának. Szóval nagyon rövid idő alatt ugyanott tartunk.

A posztodban azt írtad, hogy a 16-18 éves problémával küzdő fiatalokat sehol nem látják szívesen. Ennek mi az oka? Ezt, hogy kell elképzelni?

Természetesen jogilag le van szabályozva, hogy 18 éves korig kell a gyermekkórházaknak fogadni ezeket a gyerekeket, és 18 év felett már a felnőtt ellátásba kerülnek. Ez nem jogi hézag, hanem kapacitásbeli probléma. Úgy kell elképzelni a kórházakat, hogy van egy adott számú helyük, ahová bekerülnek a 8-12 éves gyerekek, akik mellé föl kéne venni a 16-17 éves ön- és közveszélyes fiatalokat, és kvázi egy kórteremben kellene őket elhelyezni. Pedig a szuicid veszélyeztetettség elég nagy, a mentők ezért szépen sorban szállítgatják ezt a korosztályt is. A felnőtt ellátás azért nem fogadja, mert még nincsen 18 éves, a gyermekkórházak pedig meg azért, mert nincs elég helyük, nem megfelelőek a körülményeik és nincs elegendő kapacitásuk. Ettől függetlenül, be kell venniük, és meg kell oldaniuk, abban az esetben, ha mentővel érkezik be a gyerek.

És ha nem?

Ha a szülő keresi meg, vagy az iskolapszichológust javasolja, a kórházak próbálják a szakszolgálat felé vagy az ambuláns ellátás felé delegálni a pácienseket. De meg kell érteni, hogy itt is kényszermegoldások vannak. A kórházakban is borzalmas döntéseket kell meghozniuk az ott dolgozóknak, ha van egy fix ágyszám és mondjuk beérkezik dupla annyi krízisállapotban lévő fiatal. Mondták már nekem a kórházban dolgozó kollégák, hogy luxus, hogy az iskolapszichológusok nem csinálnak terápiát a jelenlegi viszonyok között, pedig ehhez egy iskolában nincsenek meg sem a feltételek, sem pedig a megfelelő végzettség. Sokfelől hallom, hogy nem lehet már nézni a kompetenciákat, mert sok a gyerek, kevés a szakember, és annak kell örülünk, aki van. Így veszik el a szakmaiság a mai Magyarországon.

És amikor nem fogadnak egy 16 éves krízisállapotban lévő fiatalt, akkor mit lehet tenni?

Mentőt kell hívni, és akkor muszáj bevenni. De ez is csak átmeneti megoldás, mert felveszik, végigpörgetik egy vizsgálatsorozaton, kiengedik őket, terápiás ellátásra sehol nincs kapacitás, így aztán két hét múlva megint ott ülnek az iskolapszichológusnál ugyanolyan rossz állapotban.

Fotó: Németh Dániel/444

Említetted, hogy neked a prevenció a szívügyed, de erre mennyire van kapacitás jelenleg?

Körülbelül semennyire. Pedig az iskolapszichológusoknak lényegében erre szól a kompetenciájuk, a problémák megelőzésére és a korai felismerésére. Csakhogy pont erre a kettőre nincs kapacitás egyáltalán. Nekem a szívem csücske az iskolai erőszak téma, de ahhoz, hogy egy ilyen program sikeresen működjön, az egész intézményt át kellene hatnia a bántalmazásellenes szemléletnek, ami csak egy komplex programmal érhető el. A nagy magyar valóságban viszont csak annyi valósul meg, hogy ha van egy konkrét bántalmazási helyzet, akkor rohannak az iskolapszichológushoz, hogy most azonnal csináljon valamit. És akkor ő csinál valamit, ami vagy rövid ideig, vagy egyáltalán nem hat. Pedig a pedagógusokat még érdekelné is, mert találkoznak a problémával és fontosnak tartják, de egyszerűen nincs idejük ezzel foglalkozni.

A civil szervezetek iskolákból való kitiltása rontott a helyzeten?

Annyiban igen, hogy vannak olyan prevenciós programok, amelyek nem igénylik, hogy az egész iskolát rendszerszinten áthassák, mint mondjuk a bullying prevenciónál. Hanem például ha egy osztályba bejön egy autista, epilepsziás vagy cukorbeteg gyermek, akkor tök jó lenne, hogyha lehetne hívni a megfelelő civil szervezetet, akik hozzáértőek és szépen kidolgozott tematikával rendelkeznek és érzékenyíteni tudják az osztályt. És mondjuk nem az iskolapszichológusnak kellene két nap alatt felkészülnie a cukorbetegségből, és annak a kockázatairól, és kiképezni a gyerekeket, hogy mit kell csinálni, ha rosszul lesz az osztálytársuk. De ugyanez igaz egyébként az LMBTQ gyerekekre, vagy az ukrán gyerekekre. Szintén hatalmas probléma a drogprevenció hiánya, mivel ezek a szervezetek is ki vannak téve az iskolákból, az iskolapszichológusnak pedig csak felületes tudásuk van erről.

A posztodban azt írtad, hogy a szakszolgálatoknál „futószalagon folyó vizsgálatok és papírgyártás történik, ahol előírnak olyan terápiás ellátásokat, amire amúgy nincs is szakember. A megoldás az, hogy felsőbb utasításra a papírba leírt mondatokat igazítjuk a valósághoz, nehogy a szülők bepereljék az államot, hogy a gyerekeik nem kapják meg a neki járó ellátást.” Ezalatt pontosan mit értettél?

A pedagógiai szakszolgálatok komplex intézmények, ahol nemcsak pszichológusok vannak, mint én, hanem gyógypedagógusok, logopédusok, gyógytestnevelők, fejlesztőpedagógusok. Elvileg az eredeti cél az, hogy ha beérkezik egy család valamilyen problémával, és akkor ez a sok szakember komplexen tudja nézni, és ennek megfelelő segítséget tud nyújtani. Első lépésként van egy vizsgálati szakasz, amikor feltérképezik a problémát, és arra szabják rá az ellátást. Na most a kapacitáshiány miatt, illetve a törvényi előírások miatt úgy alakult, hogy egyre nagyobb hangsúly tevődik a vizsgálatokra, az ellátásra pedig már nem marad szakember és munkaidő, vagy nem elegendő. Az intézményvezetők hiába tesznek meg mindent, hogy hatékonyabbá tegyék a rendszer működését, megfeleljenek a törvényi előírásoknak, ezeket az anomáliákat ők sem tudják megoldani minden jó szándékuk és törekvésük ellenére sem. A szülők pedig csendben beletörődnek, hogy a gyerekeik nem kapják meg a megfelelő ellátást.

A magánellátás mennyire választható út?

Rutinná vált, hogy az iskola- óvodapszichológusok feltérképezik a családok anyagi lehetőségeit azért, hogy magánellátásba tudják legalább azokat delegálni, akik meg tudják fizetni. Ez is egy megoldás arra, hogy a kapacitásokat megpróbáljuk jobban elosztani, emiatt viszont nagyon telített a magánszféra is. Ez is fontos jelenség, hogy maga az állami rendszer úgy működik, hogy tolja ki a szakembereket a magánszférában, de nem csak a szakembereket, hanem a családokat is. Ez nyilván megéri az államnak, mert így olcsóbb. Ezek a szülők az adóforintjaikért nem kapják meg azt, ami jár nekik, cserébe kisebb vagyont elköltenek a magánszférában. Azok a családok, akik viszont nem tudják megfizetni a magánellátást, hoppon maradnak egy súlyosan kapacitáshiányos rendszerben. Nem a szakemberek fognak a kirúgással rosszabbul járni, hanem a gyerekek és a családok és a társadalom.

Vidéken mennyivel rosszabb a helyzet?

Sokkal, ott egyszerűen képtelenség feltölteni a státuszokat. A fizetés és a munkaterhelés nem vonzó. Itt Budapesten is érzékeljük a kapacitás problémákat, ennek sokszorosa a vidéki. Ugyanez vonatkozik az egészségügyre és a szociális szférára is.

Neked személyesen milyen érzést okoz az, hogy nem tudod végezni a munkádat?

Őszintén szólva engem nagyon fojtogat ez a tehetetlenség. Most is érzem magamban a feszültséget, ahogy beszélek erről, mert tényleg nagyon kétségbeejtő a helyzet. Gyerekek, fiatalok, családok életéről van szó, gyakran szó szerint az életéről, máskor pedig az életminőségünkről. Néha arra gondolok, hogy ha kirúgnak, amiért polgári engedetlenkedek, akkor lelkileg is felszabadító lenne átmenni egy olyan szférába, ahol meg tudom élni azt, hogy valami működik. De nyilván a magánrendelést a népességnek az a része tudja igénybe venni, aki kellően motivált és megvan hozzá az anyagi bázisa, és azok, akiknek pedig a legnagyobb szükségük lenne rá, teljesen kiszorulnak az ellátásból, sajnos az államiból is.

Fogsz még engedetlenkedni?

Igen, november 18-án. Remélem, hogy a szakszolgálati kollégák között is leszünk elég sokan, és nem egyedül leszek. Sokan fáradtak, mert rengeteg a munka, de ha mindig csak dolgozunk, és nem szólalunk fel, akkor soha nem lesz változás. Már pedig itt változásra van szükség a gyerekek érdekében.