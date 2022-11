A fóti polgármester elgondolkodik rajta, hogy felvegye-e a hatmilliós jutalmat

Elgondolkodik rajta, hogy felvegye-e a hatmilliós jutalmat Fót fideszes polgármestere, Vass György, miután Gulyás Gergely helytelenítette azt a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter az ATV kérdésére válaszolta azt, hogy: „ha az a kérdés, helyes-e ennyi jutalmat kiadni, akkor nem helyes, nem is értem, hogyan merülhet fel ilyen összegű prémium.”

A polgármestert a hvg.hu kereste meg a kormányinfó után, nekik mondta azt, hogy ,,az ilyesmi az embert elgondolkodtatja” és azt, hogy „alszom erre egyet, elgondolkodom rajta.”

A lap kedden írta meg, hogy Vass hathavi fizetésnek megfelelő jutalmat készül felvenni, arra hivatkozva, hogy „ha van pénz, miért ne?” és, hogy a járvány során egyedül kellett döntéseket hoznia, ami hatalmas felelősség. A pénz utalásához még a képviselő-testület jóváhagyása is kell, amely csütörtökön ülésezik.

A fóti polgármester azt is kiemelte, hogy “a számok nem hazudnak, és ha a városnak jól megy, akkor elvitathatatlan, hogy abban a vezetőjének is van szerepe”. Továbbá azt is mondta, hogy a jutalomra vonatkozó előterjesztés jogszerű, és persze a képviselő-testület mondja ki a végső szót, mindenesetre ő addig is átgondolja a dolgot a csütörtöki ülésig.