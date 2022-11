A katari szervezők visszautasítják, hogy indiai munkásokat szerveznének szurkolni a vb-re

A vasárnap Katarban induló labdarúgó világbajnokság már most is nagyon sok furcsa sztorit generál, például, hogy popsztárok egymás után utasítják vissza, hogy fellépnének a nyitóceremónián, hogy a szervezők élő adásban fenyegettek egy dán tévéstábot, hogy összetörik a kameráikat, a német hatóságok pedig arra figyelmeztetik az odautazó szurkolókat, hogy ha biztonságban akarják tudni az adataikat, akkor inkább ne töltsék le a vb hivatalos alkalmazását.

Nemrég pedig arról jelentek meg pletykák, hogy a szervezők az országban élő számos indiai vendégmunkás közül szerveznek szurkolókat a meccsekre, mert amúgy nem sokan akarnak a helyszínre utazni.

A napokban több videó és fénykép is megjelent, amelyen az látható, hogy a vb-t megelőző utcai parádékon a különböző válogatottak mezeibe öltözve, zászlóit lobogtatva vonulnak ránézésre indiai férfiak. A Redditen meg is jelent egy válogatás a brazil, argentin, angol, portugál és spanyol válogatottnak szurkoló indiaiakról is, a Guardian helyszíni tudósítója pedig arról számolt be, hogyan fogadta az angol válogatottat "Football's coming home" kántálás közepette egy csomó keralai férfi. Rosszmájúnak is nevezhető kommentárok szerint ezeket a vendégmunkásokat a szervezők fizetik, hogy eljátsszák a szurkolókat, hogy jól nézzen majd ki a vb a tévében.

A katari szervezőbizottság szerint viszont ez csak egy szomorú, de nem váratlan álhír. Mint mondták, valóban sok indiai szurkoló van a városban, de ők valóban lelkes szurkolói a nemzeti csapatoknak, akik önszántukból és bármilyen anyagi kompenzáció nélkül vonulnak az utcán mezekben, zászlókat lobogtatva. Közölték, hogy ahogy máshol a világon, Katarban is nagyon sok különböző csapatnak szurkolnak az emberek, akik közül sokan komolyan kötődnek más nemzetek válogatottjaihoz.

A Guardian tudósítója beszélt az angol válogatottat köszöntő indiaiakkal, akik elmondták, hogy India déli részéről, Keralából származnak, és tagadták, hogy pénzt kapnának a szurkolásért. Sőt, akkora lelkes rajongói az angol válogatottnak, hogy el is utasítanák, ha bárki fizetni akarna nekik ezért.