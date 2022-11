Az USA egyelőre nem kívánja kommentálni azt a feltételezést, hogy az ukránok lőhették ki a Lengyelországban becsapódott rakétát

"Nincs hozzáfűzni valónk, és egyelőre nem is kívánjuk megerősíteni ezt a beszámolót" - közölte a CNN-nel az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője azokra a sajtójelentésekre utalva, melyek szerint valójában az ukrán légvédelem rakétája csapódhatott be kedd este a határ lengyel oldalán Przewodów falu határában. "Ahogy azt (Joe Biden) elnök is mondta, támogatjuk Lengyelországot a folyamatban levő vizsgálatokban, melyek célja annak felderítése, hogy pontosan mi is történt" - mondta a szóvivő.

Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke Balin, a G20 csúcstalálkozóján beszélt a lengyelországi helyzetről, miután egyeztetett a G7-ek és az EU vezetőivel. Fotó: SAUL LOEB/AFP

Korábban az AP amerikai hírügynökség három, meg nem nevezett amerikai tisztviselőre hivatkozva jelentette, hogy a vizsgálatok első eredményei alapján az ukrán légvédelemnek az orosz rakéták elfogására kilőtt rakétája csapódhatott be Lengyelországban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a CNN-nek megküldött közleményében nem tagadta határozottan az AP jelentését. Az amerikai hírtelevízió a NATO-tól is választ vár az ügyben.

Kedd este csapódott be a lengyel Przewodów falu határában, hat kilométerre az ukrán határtól egy rakéta vagy annak maradványai. A becsapódás két helyi földműves életét követelte. A becsapódás egybeesett az elmúlt hetek legsúlyosabb orosz rakétatámadásával, az orosz hadsereg kedd este és szerdára virradó éjszaka száznál is több rakétát lőtt ki Ukrajna egész területére. A támadások célpontja az ukrán energetikai hálózat volt, de több célt tévesztett rakéta lakóépületekre zuhant, Kijevben legalább egy polgári lakos életét vesztette.

A kedd esti incidensre Lengyelország és a NATO is határozottan, de mértéktartással reagált. Lengyelország például az Észak-atlanti Szerződés 4. cikkelyének életbe léptetését kezdeményezte csak, vagyis nem az országot ért támadásként, csupán az országra leselkedő fenyegetésként értékelte a helyzetet, tájékoztatási minisztériumuk pedig mindenkit óva intett attól, hogy megerősítetlen híreszteléseket terjesszen a rakéta becsapódásának körülményeiről és következményeiről.

Jelenleg bizonyosan annyit tudni, hogy a lengyel kormány vizsgálatai szerint "orosz" rakéta csapódott be, de mivel az orosz mellett az ukrán hadseregben is rendszeresítettek még a szovjet időkből örökölt rakétarendszereket, ebből egyáltalán nem lehet arra következtetni, hogy melyik fél lőhette ki a Lengyelországban becsapódott rakétát. Így például azt se lehet kizárni, hogy egy, az orosz rakétatámadás elhárítására kilőtt ukrán légvédelmi rakéta vagy annak roncsa csapódott be Lengyelországban. De még ez se biztos, a lengyel sajtóban megszólaló szemtanúk például két rakéta becsapódásáról beszéltek. (Via CNN)