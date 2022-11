Benyújtották a parlamentnek az új egészségügyi törvényt, ami alapjaiban írná át a kórházak működését

Késő este, egy órával éjfél előtt nyújtotta be Semjén Zsolt miniszerelnök-helyettes az egészségügyi törvény módosításáról szóló javaslatot a parlamentnek. A törvénymódosítással a kormány alapjaiban írná át a kórházi struktúrát és központosítaná az ügyeleti ellátást, és sok háziorvosi praxis is megszűnne.

Két héttel ezelőtt megírtuk, hogy megszületett az egészségügyi reformjavaslat végleges változata, amelyet többek között a Magyar Orvosi Kamara sem támogat.



A törvényjavaslat szerint gyakorlatilag Pintér Sándor belügyminiszter mondaná meg, hol milyen egészségügyi ellátás legyen. Azokat az ellátásokat, amelyekhez a legtöbb szakemberre van szükség, a megyei centrumokba koncentrálnák, emiatt várhatóan még többet kellene utazniuk a betegeknek. Ez sokszor most is így van, mivel orvosok és ápolók híján rengeteg ellátás szünetel az országban. A belügyminiszter most már külön rendeletben dönthetné el, hol és milyen ellátást nyújtsanak.

Kórterem a Hetényi Géza Kórházban, Szolnokon Fotó: Bugány János/MTI/MTVA

A javaslat alapján sürgősségi ellátás csak a megyei kórházakban lesz, a városiakban legfeljebb szakellátásra lenne lehetőség. A hvg.hu szerint a kormány azt tervezi, hogy minden megyében kijelöl egy vezető intézményt, amely ellátja az irányítási feladatokat, és dönt például a dolgozók átvezényléséről is a teljes megyén belül,