Donald Trump kudarca is, hogy elmaradt a republikánus cunami

A múlt héten nagyon fontos választásokat tartottak az Egyesült Államokban, amelyek nemcsak arra vannak kihatással, hogy Joe Biden mire lesz képes kormányon a következő két évben, de arra is, hogy fut neki a két párt a 2024-es elnökválasztásnak. A félidős kongresszusi választásokon rosszul szokott szerepelni a mindenkori elnök pártja, és most is arra lehetett számítani, hogy a republikánusok „vörös hulláma” kisöpri a képviselőházból és a szenátusból a demokrata többséget. Ez nem – vagy csak félig – sikerült, amit most győzelemként ünnepelnek a demokraták.

De tényleg győzelemnek lehet-e ezt nevezni, hogyan jött mindez össze, és milyen hatással lesz az amerikai (és globális) politikára? A Newsroom podcast második adásában erről beszélgettünk Király Andrással, a 444.hu újságírójával.