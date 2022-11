Egyelőre mindenki észnél van

Határozottan, de a helyzet komolyságához méltó, megfontolt visszafogottsággal reagáltak a NATO tagországai azután, hogy kedd este egy rakéta, vagy annak maradványai csapódtak be az ukrán határ menti lengyel falu, Przewodów közelében egy mezőgazdasági raktárépületnél, két ember halálát okozva.

A rakétabecsapódás helyszínén készített kép. Fotó: UGC/REUTERS

A szomszédos Ukrajnában zajló háború, Oroszország agressziója miatt gyorsan, kontrollálhatatlanul el is fajulhatott volna, ám a lengyel kormány gyorsan két olyan gesztust is tett, ami a deeszkalációt szolgálta. Elsőként a kormányuk az Észak-atlanti Szerződés kollektív védelemre vonatkozó cikkelyei közül a 4., és nem az 5. életbe léptetését kezdeményezte. Míg az utóbbi azt jelentené, hogy a rakéta becsapódását az ország területét ért agresszióként értelmezve követelnék a katonai szervezet közös fellépését a támadóval szemben, magyarán a katonai szövetség tagállamainak hadba kéne vonulniuk, a 4. cikkely alkalmazását akkor kezdeményezheti egy tagállam, ha úgy érzi, biztonságát és függetlenségét veszély fenyegeti.

Másrészt a lengyel kormány tájékoztatási minisztériuma, miután terjedni kezdett, hogy a becsapódás helyszínén, Przewodów közelében halad egy nagyon fontos, az ukrán és az európai áramhálózatot összekötő vezeték, ami egy esetleges támadás célpontja lehetett, azonnal úgy reagált, hogy a vezetékek nem sérültek meg, és mindenki óvakodjon a meg nem erősített információk továbbadásától.

Az óvatosság mindenképpen indokolt, egy ilyen helyzetben a felfokozott érzelmek a helyzet gyors elfajulásához vezethetnek. És bár az Egyesült Államok és szövetségesei azonnal egyértelművé tették, hogy a NATO minden tagja teljes védelmet élvez bármilyen agresszióval szemben, minden további válasz előtt azonnal vizsgálódni kezdtek. Ezek során eddig arra jutottak, hogy bár Lengyelországban egy orosz gyártmányú rakéta vagy annak maradványai csapódhattak be, ebből még nem lehet arra következtetni, hogy azt Oroszország lőtte ki. Orosz gyártmányú fegyvereket az Ukrajnában harcoló felek mindegyike használ, és a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján az tűnik valószínűbbnek, hogy egy ukrán légvédelmi rakéta sodródhatott át lengyel területre. Az ukrán légvédelem az incidens idején nagyon is aktív volt, mert Oroszország éppen az ország egész területét intenzíven bombázta rakétáival, Kijevben két lakóépületet is találat ért, ahogy találat érte a Magyarországot is ellátó Barátság kőolajvezeték áramellátását biztosító egyik trafót is a lengyel határ közelében.

A rakéta vagy annak maradványainak becsapódása óta eltelt 12 órában a NATO vezetői folyamatos egyeztetésekben vannak. Mivel pont most zajlik a világ leggazdagabb országait tömörítő G20 csúcstalálkozója Balin, a legnagyobb hatalmú országvezetők éppen egy helyen tartózkodtak, így azonnal válságtanácskozást hívhattak össze. Ezen a lehető leghatározottabban elítélték Oroszország ukrajnai agresszióját.