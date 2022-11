Putyin monumentális tévedése - francia szakértők a lengyelországi rakétabecsapódásról

Feszülten figyelik a Lengyelországból érkező híreket Franciaországban, a hírtelevíziók különkiadással jelentkeztek, és feszülten várták a lengyel nemzebiztonsági iroda tanácskozásáról kiszivárgó híreket, írja francia lapszemléjében a lengyel Wyborcza. A tanácskozásról adott tudósításaikban mind kiemelték, hogy a lengyel kormány milyen visszafogottan reagált a helyzetre.

A Wyborcza szerint ugyanennyire visszafogott és szerény volt Franciaország reakciója is. Kormánykörökben "a kételyek eloszlatása" volt a kulcsmondat, írták.

A lap idézi a témában megszólaló francia katonai szakértők és szakújságírók véleményeit is. Ők valamennyien egyetértettek abban, hogy nagyon gyorsan fel kell deríteni a történteket, hogy a NATO megfelelően reagálhasson.

Guillaume Ancel katonai szakértő szerint Oroszország sohasem fogja elismerni saját felelősségét a történtekben, sőt, NATO, ukrán vagy akár lengyel provokációt emlegetve ködösíteni fog. Ancel szerint azonban, még ha ki is derülne, hogy a szerdai incidens véletlen baleset volt, az is azt mutatná, hogy Oroszország elérte képességei határát, vagyis a vereség beismerésével érne fel. Belpolitikai szempontból azonban akár a hasznára is válhat, mert mutathatná, hogy Herszon elvesztése ellenére Oroszország továbbra is fenyegetést jelent a NATO-ra.

Egy másik szakértő, Patrick Sauce szerint bárhogy is alakul a helyzet, a szerdai incidens Putyin "monumentális tévedése", amely ráébresztheti a teljes európai közvéleményt arra, hogy az ukraijnai háború valóban az egész kontinenst fenyegető veszély.