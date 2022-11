Súlyos dolgot kérünk a nőktől, amikor azt kérjük, hogy beszéljenek

Jodi Kantor és Megan Twohey újságírók körülbelül egy éven át kutatták fel a Harvey Weinstein hollywoodi producerhez és cégeihez, a Miramaxhoz és a Weinstein Companyhez köthető szexuális visszaéléseket - harminc évre visszamenőleg. A cikkükből először könyv, most film készült.

Elmentünk megnézni az „Azt mondta”-t, ami valójában a legkevésbé szól Weinsteinről. A producer nem jelenik meg a filmben, és a rendező úgy döntött, erőszakot sem fog ábrázolni.

A nyilatkozatok nagy része viszont igazi, és magát játssza benne többek közt Ashley Judd, Weinstein egyik leghíresebb áldozata is.

A riportok ereje abban rejlett, hogy megmutatta, elég csak az igazságot írni, bármilyen jelentéktelennek is tűnhet az egyesek szemében. Az „Azt mondta” is visszafogott film, és nem akar többnek látszani annál, ami.

„De tettél feljelentést?”

A szexuális zaklatásoknak csak kis részéből lesz bírósági ügy - kezdi a film. Ez így volt a #Metoo mozgalom előtt is, így van most is, és sokak szerint a #Metoo üzenetét is ezért volt nehéz keresztülvinni a társadalom egy részén. Az áldozatok jellemzően nem tesznek feljelentést, mert maguk sem ismerik fel, hogy szexuális zaklatás áldozatai lettek, mert azt hiszik, ez a munkájuk velejárója, mert szégyellik magukat, vagy mert tudják: úgysem győzhetnek. Az „Azt mondta” kapcsán az jut eszünkbe, hogy

jó lenne, ha végre megértenénk, hogy a szexuális zaklatás nem a szexről, hanem a hatalomról szól. Mert ha az erőszakot szexnek, nem pedig hatalmi visszaélésnek tekintjük, akkor olyan tabukat gyártunk, ami miatt még nehezebb lesz beszélni róla. Mintha önmagában nem lenne elég tragikus és megalázó szexuális zaklatás áldozatának lenni.