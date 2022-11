Tízezer nyérc szabadult el Északnyugat-Ohióban

Kedden tízezer nyérc szökött meg egy farmról. A farm tulajdonosa szerint valaki betört és kinyitotta a ketreceket, amelyekben több tízezer nyércet tartottak. A tulaj azt mondta, alkalmazottaival a legtöbb állatot már befogták, de tájékoztatása szerint körülbelül tízezer nyérc még szabadon rohangál.

photo_camera Illusztráció: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AFP

A seriff azt mondta, az állatok „önmagukban nem jelentenek veszélyt az emberekre”, de a kisállatokat és haszonállatokat megtámadhatják. Arra figyelmeztette a környéken élőket, hogy inkább ne próbálják meg saját maguk befogni az állatokat.

A farm közelében van egy autópálya is, ahol az állatok közül rengeteget elütöttek, de a New York Times szerint már megtisztították az utat a döglött állatoktól

A nyércfarmokkal legutóbb a koronavírus-járvány alatt foglalkoztak sokat, miután kiderült, hogy a fertőzött nyércek sokáig hordozhatják a vírust, ami aztán mutálódhat bennük. Több országban is találtak covidos nyérceket, amiket aztán leöltek, Dániában pedig eszkalálódott is a helyzet, miután a lemészárolt állatokat nem temették elég mélyre, és konkrétan zombiként másztak vissza a felszínre, majd kiderült, hogy a talajvizet is beszennyezhették.