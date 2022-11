Az ukrán energiarendszer fele leállt a bombázások miatt

A kijevi hatóságok arra figyelmeztették pénteken a lakosságot, hogy akár teljes leállhat a főváros áramtermelése, mivel az orosz rakátatámadások miatt az ország villamosenergia-rendszerének fele megsérült. „Az energiarendszerünknek majdnem fele ki van kapcsolva” - mondta Denisz Smihal ukrán miniszterelnök, miután Valdis Dombrovskis európai kereskedelmi biztossal tárgyalt. Majd hozzátette: „Sajnos Oroszország továbbra is rakétacsapásokat mér Ukrajna polgári és kritikus infrastruktúrájára.”

Ráadásul Kijevet érintették legsúlyosabban a rakéta- és dróntámadások, időnként már most is ki kell kapcsolni az áramot, a fűtést és a vizet is. „Különböző forgatókönyvekre készülünk, beleértve a teljes leállást is” - mondta Mikola Povoroznik, a városi közigazgatás helyettes vezetője. Ugyanakkor a város evakuálására egyelőre nem készülnek.

Pénteken az ukrán állami hálózatüzemeltető, az Ukrenergo azt írta, hogy a rendszer méltósággal viseli a csapásokat, de később vészhelyzeti leállásokat kellett hirdetnie a már korábban tervezett leállások mellett, hogy segítse a javítások elvégzését.

Az ukrán vezetés terrortámadásnak minősítette, hogy az oroszok az ország energetikai infrastruktúráját lövik, de az oroszok szerint ez csak válasz arra, hogy az ukránok nem hajlandóak tárgyalni.

Az egyre gyakoribbá váló áramszünetek miatt a kormány takarékosságra kérte a lakosságot, de ahogy csökken a hőmérséklet, úgy a fogyasztók igényei is egyre nőnek. (Reuters)