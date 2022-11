Ki akar ezzel a pasival járni?

Aki viszonylag híresnek és konvencionális értelemben úgynevezett jónőnek érzi magát, már állhat is be a sorba, de egy picit még várni kell: a hírek szerint Pete Davidson (humorista, 2022 májusig a Saturday Night Live szereplője) most épp Emily Ratajkowskival (modell) jár, ettől a hírtől pedig a bolygón élő nyolcmilliárd embernek úgy a harmincöt százaléka az őrület határára került.

Ahhoz, hogy az őrület okát megértsük, tisztában kell lenni először

a nagypöcs-energia fogalmával,

azzal, hogy ki az az Emily Ratajkowsi, Kim Kardashian, Phoebe Dynevor, Kaia Gerber, Margaret Qualley, Kate Beckinsale és Ariana Grande,

de legfőképp arra érdemes koncentrálni, hogy ki a jó élet az a Pete Davidson

és a bolygó lakosságának – laza tippem szerint – több mint egyharmada miért érzi mindig egetrengetően fontosnak, hogy ez az ember épp kivel jár.

Mekkora farka van valójában Pete Davidsonnak?