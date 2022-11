Látványosan küszködnek Brüsszelben, hogy adjanak-e pénzt az Orbán-kormánynak

Pénteken összeültek Brüsszelben a tagállamok EU-ügyi miniszterei, hogy előkészítsék a főnökeik, azaz a miniszterelnökök decemberi csúcstalálkozóját, de az egész napos tanácskozást követő sajtótájékoztatón szinte csak a magyar jogállamiság megítéléséről kérdezték az illetékeseket az újságírók. A magyar ügy ugyanis alaposan összezavarta az Unió intézményeit, pedig heteken belül nagyon fontos döntéseket kellene hozniuk.

Hetes szerinti tetemre hívás

A pénteki tanácsülés egyik napirendi pontja volt, hogy tovább folytatták Varga Judit igazságügyi miniszter faggatását a magyar jogállamiság helyzetéről. Mióta 2018-ban az Európai Parlament elfogadta a Sargentini-jelentést, azóta mennek néhány havonta ezek a szeánszok, az úgynevezett „hetes cikkely szerinti eljárás” keretében.

Idén szeptemberben az EP új jelentést fogadott el, ami szerint a magyar jogállamiság rosszabb állapotban van, mint 2018-ban volt, és már nem is demokrácia van Magyarországon, hanem hibrid rezsim, avagy választási autokrácia. Úgyhogy a Parlament felszólította a Tanácsot, hogy hagyja abba a meghallgatásokat, végre szavazzon, mondja ki, hogy a magyar helyzet problémás, és indítsák el ezzel azt a folyamatot, aminek a végén a magyar kormány szavazati jogát fel lehet függeszteni az EU-ban. Ez volna a létező legsúlyosabb büntetés, amit az EU-ban egy tagállamra ki lehet róni.

Csakhogy a Tanácsnak nem akaródzik ilyen súlyos döntést hoznia, a tagállamok tartanak egy ilyen szavazástól, de azt se akarják kimondani, hogy Magyarországon minden rendben, és le lehet zárni az eljárást. Ezért immár negyedik éve tologatják az ügyet, újabb és újabb meghallgatások következnek, ahol régi és új problémákat kérnek számon a magyar kormányon. Mint a soros elnökséget betöltő cseh miniszter a pénteki ülés után elmondta, idén már biztos nem lesz szavazás arról, hogy az eljárást szigorúbb fázisba emeljék vagy elengedjék. Majd a svéd, vagy utána spanyol, esetleg azután a belga elnökség döntsön arról, hogy ilyen döntést napirendre vesz-e. (Az országok félévente váltják egymást.)

Ami a szokásos menetrendhez képest látványos különbség volt: Varga Judit nem őrjöngött az ülés után, hogy boszorkányüldözés áldozata. Néhány éve még Kovács Zoltán szóvivő az ülésről gúnyosan twitterezett (ezek elvben zárt tanácskozások, nem illik közvetíteni róluk), most viszont Varga csak arról posztolt utána, hogy szolidaritását fejezte ki a lengyel kollégájának az országára zuhant rakéta miatt. Még azon sem méltatlankodott, hogy a Tanács elnöke az ülés előtt egyeztetett a legújabb jelentést készítő francia EP-képviselővel, pedig korábban az ilyen megbeszéléseket jogszerűtlennek és felháborítónak tartotta a magyar kormány, hiszen a Parlament elvben nem szólhat bele a Tanács üléseinek napirendjébe.

A szokásos magyar őrjöngés elmaradása összefügg azzal, hogy a háttérben egy másik, a hetes cikkelytől jogilag független, ám tartalmában azzal nagyon is összefüggő eljárás fenyegeti a magyar kormányt: a feltételességi mechanizmus.

Míg a hetes cikkely alapján általában lehet megvizsgálni, hogy egy tagállam jogállamként működik-e, addig ez a mechanizmus az EU-s pénzeket veszélyeztető jogállamisági problémákat veszi elő, és a következménye nem szavazat-, hanem pénzmegvonás lehet.

Ezt a mechanizmust idén indította el a Bizottság a magyar kormány ellen, és nagyon nagy büntetést, 3000 milliárd forintnyi kohéziós támogatás elvonását javasolta. Csakhogy erre a magyar kormány gyorsan vállalta, hogy két hónap alatt 17 intézkedést foganatosít, mintegy helyreállítva a jogállamiságot.

Erre azt mondta a Bizottság, hogy akkor halasszuk el a döntést a pénzbüntetésről.

A 17 intézkedés végrehajtásának határideje szombaton jár le. A Bizottságnak meg kell állapítania, hogy ezek jól sikerültek-e. E megállapítás nyomán kell javaslatot tennie a tagállamoknak, hogy vessék ki a pénzbüntetést, vagy felejtsék el az egészet. Mert a végső döntést a kormányoknak kell meghozniuk, és a büntetés kivetéséhez minősített többségre van szükség. Azaz legalább 15 országnak kell támogatnia, de úgy, hogy a lakosaik összesen az EU teljes népességének 65 százalékát adják.

Hogy a helyzet még bonyolultabb legyen, Magyarországot nemcsak a 3000 milliárdos kohéziós pénz elvesztése fenyegeti, hanem az újjáépítési alapban lévő mintegy 2000 milliárd elúszása is.

Utóbbihoz nem férhet hozzá a magyar kormány, amíg nincs elfogadott terve az elköltésére. Amíg a feltételességi mechanizmust nem zárják le, addig ezt a tervet aligha fogadja el a Bizottság. Ha elfogadja, akkor ezt az elfogadást a Tanácsnak, azaz a tagállamoknak is jóvá kell hagyniuk. De ez csak 2022-ben történhet meg, különben a pénz elvész.

Vagyis heteken belül le kellene zárni a mechanizmust, elfogadtatni a tervet, és ezt az egészet jóváhagyatni azzal a Tanáccsal, amelyik éppen ezen a pénteken jogállamisági problémák sorát vágta Varga Judit fejéhez.

Kettős játékok

Az egész helyzet bonyolultságát – vagy ha úgy tetszik, abszurditását – jól mutatja, hogy mit válaszolt a pénteki ülés után Mikulas Bek cseh EU-miniszter és Didier Reynders belga EU-biztos a Népszava tudósítójának kérdésére.

A kérdés az volt, hogy egyetértenek-e az Európai Parlamenttel abban, hogy Magyarország már nem demokratikus ország. Egyikük sem kívánt válaszolni.

Bek azt mondta, az elnöki szerepkörébe egy ilyen ítélet nem fér bele, Reynders pedig azt, hogy a Bizottság csak a 17 kritérium teljesülését vizsgálja most, és nem tesz általános megállapítást. Ha kimondták volna, hogy Magyarország nem demokrácia, akkor abból a kormány megbüntetése következne. Ha viszont kimondják, hogy demokrácia, akkor az eljárások értelmét kérdőjelezik meg.

Valamilyen ítéletnek viszont még az idén meg kell születnie, még ha nem is ilyen éles szavakkal, de a pénzelvonásokkal kapcsolatosan biztosan. Hivatalosan a Bizottságnál van a labda, a biztosoknak kellene megmondaniuk, hogy a magyar kormány teljesítette-e a 17 feltételt. Úgy volt, hogy erről már jövő kedden döntenek, de most legalább egy héttel elhalasztották a határozatot.

Ezzel együtt brüsszeli forrásaink többsége azt mondta lapunknak, hogy a biztosok arra hajlanak, hogy elfogadják a magyar kormány és parlament lépéseit, és le fogják állítani a feltételességi mechanizmust.

Csakhogy közben nő a nyomás a Bizottságon, hogy ne tegye ezt. Az EP arra készül, hogy jövő héten megszavazzon egy határozatot, amiben felszólítja Bizottságot, hogy ne fogadja el a magyar lépéseket. Négy frakció ugyanis csütörtökön megállapította, hogy azok nem elégségesek.

Továbbá Luxemburg, Írország, Hollandia és Belgium arra szólította fel a Bizottságot, hogy legyen nagyon alapos, és vegye figyelembe a lehetséges kockázatokat – vagyis különös szigort kért.

Ha a Bizottság még ezek ellenére is azt mondja, hogy a magyarok megtették, amit meg kellett tenniük, a végső döntés a Tanács, azaz a tagállamok kezében lesz. A német és a holland parlament a napokban olyan határozatot fogadott el, amely alapján a kormányaiknak nagyon szigorúnak kell lenniük, és csak akkor engedhetik a kifizetéseket, ha teljesen meggyőződtek róla, hogy Magyarország „megjavult”.

Ehhez jön hozzá, hogy a magyar kormány oroszbarát politikája sok tagállamot annyira felháborított, hogy szívesebben büntetnék Budapestet, mint akár csak néhány hónappal ezelőtt – legalábbis erről szóló pletykák terjednek a brüsszeli irodák folyósóin, mert hivatalosan a két ügyet senki sem kötötte össze.

Mindezek nyomán felmerült, hogy legyen valamilyen köztes megoldás. A valószínűbb ezek közül a lengyel példa átültetése. Lengyelországnak már nyár elején jóváhagyták az újjáépítési tervét, de még egyetlen eurócentet sem kapott, mert nem teljesített alapvető jogállamisági feltételeket. Ha ez lesz a megoldás, akkor kiengedik Magyarországot a mechanizmus szorítása alól, felszabadulnak a kohéziós pénzek (ez a 3000 milliárdos tétel), jóváhagyják a 2000 milliárdos újjáépítési tervet is, de az abban lévő pénzt csak további feltételek teljesítése nyomán adagolnák. Ezek a feltételek úgynevezett mérföldkövek lennének, amelyeket 2026-ig néhány havonta ellenőriznének, és minden újabb részlet kifizetését ehhez kötnék.

Ennél is szigorúbb köztes megoldás volna, hogy Magyarország kisebb büntetést kapna a mechanizmus alapján, mint a 17 vállalás teljesítése előtt felmerült 3000 milliárd forint, de azért elvonnának tőle valamennyi támogatást. Viszont ebben az esetben aligha lehetne jóváhagyni az újjáépítési tervet, és elúszna a 2000 milliárdos keret nagy része.

E forgatókönyvekről nyilván nemcsak az újságírók, hanem a magyar kormány illetékesei is hallottak. És számos brüsszeli diplomata és hivatalnok szerint brutális ellenlépést tettek. Sokan ugyanis úgy gondolják Brüsszelben, hogy a magyar kormány azért ígért vétót a globális minimumadó és az Ukrajnának szánt 18 milliárdos EU-hitel ügyében, hogy kizsarolja az összes pénzét a Tanácstól.

Johannes Hahn osztrák biztos a legmagasabb rangú brüsszeli politikus, aki nyíltan kimondta: a magyarok ezekkel az ügyekkel zsarolják a többieket. Reynders biztos erre nem volt hajlandó, ő a pénteki sajtótájékoztatón azzal ütötte el a „zsarolnak-e a magyarok” kérdést, hogy azt tőlük kell megkérdezni, és ő személy szerint csak a 17 vállalás teljesítésének elemzésével foglalkozik.

A magyar kormány egyébként azt mondja, hogy nem zsarol. A globális minimumadót ugyan tavaly télen és idén áprilisban is elfogadta az Orbán-kormány, de nyár óta egy váratlan fordulattal elvi alapon ellenzi. Ahogy az ukránoknak szánt hitelt is elvi alapon ellenzi hivatalosan, még akkor is, ha Varga Mihály és Szijjártó Péter is elmondták, az elvi alapállás onnan jött, hogy az újjáépítési alapból még nem kapott pénzt Magyarország. Vagyis úgy kötötték össze a két kérdést, hogy „ez nem zsarolás, de”.

És miközben brüsszeli forrásaink többsége – és a magyar kormány is – arra számít, hogy a mechanizmust elengedik, és az újjáépítési tervet jóváhagyják, és 2023-ban a veszélybe került pénz nagy részéhez hozzáférhet a magyar kormány, addig a hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárás megy majd tovább. Azt még ezután sem mondaná ki ugyanis az EU, hogy Magyarországon minden rendben.