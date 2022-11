Megszületett a 444 történetének legdurvább kommentje

Ha már jóvátehetetlenül károsodott az agyam "Szánó Miklós" 444-előfizető friss kommentje miatt, legalább pusztulj velem te is!

Lapunk történetének legkárosabb kommentje a foci-vébén a nyitómeccs előtt 2 nappal bevezetett sörtilalomról szóló cikkünk alatt olvasható. Az egész azzal indult, hogy Tita Buffo előfizető odakommentelte, hogy

2022 Foci VB Kitakar

Ez a Katar-takar szófacsarás olyan ijesztő folyamatokat indított be Szánó Miklós agyában, amiknek ez lett az eredménye:

Ez egyébként idézet. A rettenetes, borzasztó, alattomos szó-képviccet én magam posztoltam ki még 2019-ben az indexes Szóviccblogba, ahová azaza felhasználó küldte be azt. Természetesen rég elfeledkeztem róla, úgyhogy most nem is vagyok képes többet mondani.