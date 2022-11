Részegen szerette volna letenni az autóvezetői vizsgát egy román férfi, de a vizsgáztató érezte, hogy valami bűzlik

Tökrészegen próbált átmenni a forgalmi vizsgán egy 40 éves férfi a dél-romániai Dolj megyében, írja a Főtér. Az állapotát a lap szerint nem is igazán próbálta leplezni, szabályosan bűzlött az alkoholtól. A vizsgáztató ezt jelezte is, a férfit megszondáztatták, a készülék literenként 0,42 milligramm alkoholt mutatott ki. Érdekesség, hogy a szóban forgó embernek korábban már volt C kategóriájú jogosítványa, amit éppen azért érvénytelenítettek, mert ittasan vezetett. Újat egyelőre nem kapott.