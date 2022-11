Varga Judit döntheti el, hogy az Egyesült Államoknak vagy Brazíliának adják ki a Budapesten elfogott drogbárót

A júniusban Budapesten elfogott Sergio Roberto de Carvalhót az Egyesült Államok pénzmosás miatt, Brazília pedig drogkereskedelemért akarja felelősségre vonni. A hatóságok szerint ő (volt) a Brazíliából Európába tartó kábítószerexport egyik fő elosztója, az általa irányított bűnszervezet 45 tonna kokaint csempészett 2017 és 2019 között Dél-Amerikából Európába.

photo_camera Sergio Roberto de Carvalho Fotó: -/AFP

A pénteki kiadatási tárgyaláson elhangzottak alpaján a hvg.hu azt írja, hogy a magyar igazságügyi minisztérium tudja vizsgálni egyszerre az amerikai és a brazil kiadatási kérelmet. Emlékeztetnek, hogy az Egyesült Államok és Magyarország között van egy kétoldalú egyezmény, ez alapján az amerikaiak kiadatási kérelme elfogadhatónak tűnik formailag.

A lap szerint nem csak az amerikai kérelem miatt húzódhat el a kiadatási döntés, hanem amiatt is, hogy a brazil hatóságok nem küldtek meg minden szükséges iratot. Ugyanakkor a bíróság csak arról dönt, hogy Carvalh a kiadható-e. A kiadatási döntést Varga Judit igazságügyi miniszter hozza majd meg. A magyar miniszternek kell eldöntenie, hogy Brazíliának vagy az Egyesült Államoknak adja-e ki Carvalhót.

A tárgyaláson Carvalho azt mondta, hogy akkor fogadná csak el a brazil kiadatási kérelmet, ha katonai börtönbe kerülne. A bírónő erre azt felelte, hogy a gyanúsított nem tud feltételt szabni, ezt a bíróság úgy veszi, hogy nem járul hozzá a kiadatásához. A vadálott arra is panaszkodott, hogy megromlott az egészségi állapota: a jobb szemére alig lát, 20 kilót fogyott és gondok vannak a szívével, depressziós. De kiderült az is, hogy már az amerikai drogellenes hivatal, a DEA is meglátogatta a brazil férfit. Az ügyvédje szerint ez arra utal, hogy az amerikaiak inkább információt várnak tőle.