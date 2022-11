A franc se akar hős lenni, de most már nem mondhatjuk, hogy kiszállunk, helló, csinálja más

November tizennegyedikétől egyhetes munkabeszüntetést hirdetett a 18. kerületi Karinthy Frigyes Gimnázium 34 tanára és a Brassó Utcai Általános Iskola 26 tanára. Hozzájuk elsőként az Eötvös József Gimnázium, majd egy sor tankerületi iskola csatlakozott.

Ez szintlépés a korábbi tiltakozásokhoz képest: ekkora számban, ilyen hosszú időre senki nem hirdetett ellenállást, mióta a tankerületek kirúgással fenyegették meg a polgári engedetlenségben részt vevő pedagógusokat.

Karinthys tanárokkal, szülőkkel és diákokkal beszéltünk, hogy megtudjuk, hogy zajlott náluk az egyhetes tiltakozás.

Az derült ki, hogy nem csak a pedagógusokat, de a szülőket és a diákokat is összekovácsolták a tanárokat ért fenyegetések.

„Sok iskolában alaphelyzet az, amit mi most egy hétig csinálunk. Amikor általános iskolás volt a gyerekem, fél évig nem volt matektanár, és a gyerek biológia szakos osztályfőnöke tartotta a matekórát” - mesélte Szili Ágnes, a Karinthy magyar-angol szakos tanára, a tiltakozók egyike. Ő egész hétre polgári engedetlenséget vállalt, de a végzős óráit így is megtartotta.

A tanítás nem állt le teljesen ezen a héten. Ahhoz, hogy érvényes legyen az adott tanítási nap, minden osztálynak legalább négy órát meg kell tartani, ezt csoportösszevonásokkal, felügyeletekkel oldotta meg az intézmény. A végzősök érettségire felkészítő óráit a sztrájkolók és a polgári engedetlenkedők is megtartották, annak ellenére, hogy az engedetleneket erre technikailag semmi sem kötelezte.

photo_camera Szili Ágnes

Fotó: Bankó Gábor / 444

A tiltakozók elmondása szerint voltak ugyan feszültségek azokkal a kollégákkal, akik nem vettek részt a munkabeszüntetésben, de ezeket meg tudták beszélni. Múlt kedden maguk kérték a tantestületi értekezleten, hogy legyen szó erről. „A beszélgetésnek volt egy nagyon jó része, mert olyanok szólaltak meg, akik addig nem, és el tudták mondani, hogy mondjuk miért nem vesznek részt vagy vettek részt eddig. Mi pedig el tudtuk nekik mondani, hogy mi miért csináljuk” - mondta Szili Ágnes.

A tiltakozók elsősorban azt szeretnék, hogy valódi, érdemi párbeszéd induljon a pedagógusok és a munkáltatóik közt. Az egyhetes munkabeszüntetést azért indították, mert azt látták, az egy-egy napos sztájkok vagy engedetlenségi akciók nem értek célt. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár november elején leült ugyan újra tárgyalni a szakszervezetekkel, de előrelépés nem történt. „Akkor éreztük, hogy most még határozottabban meg kell mutatnunk, hogy továbbra is szeretnénk, ha komolyan vennének minket” - mondta Szili Ágnes. Kollégája, Horváth Brigitta abban bízik, egyszer sikerül végre elérniük azt az ingerküszöböt, hogy tankerületi és oktatásirányítási szinten foglalkozni kezdjenek velük. Szerinte a „mennyiségi részét”, hogy mennyien állnak ki az ügy mellett, azt már ősszel többször megmutatták a tüntetéseken. Reméli, hogy kitartás kérdése az, hogy meg is hallgassák őket.

photo_camera Horváth Brigitta

Fotó: Bankó Gábor / 444

A karinthys tanárok akkor kerültek be először a hírekbe, mikor több száz spontán tüntető társaságában vonultak a tankerületi irodájukhoz október hetedikén. A Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója, Rábel Krisztina ugyanis az iskola igazgatójával akarta megküldeni 24 tanárnak a figyelmeztető levelet a polgári engedetlenség miatt. A pedagógusok viszont nem voltak hajlandóak az igazgatótól átvenni a papírt, helyette Rábel irodájához vonultak.

Ennek, és az ezt követő karinthys kiállásoknak komoly közösségformáló hatása volt: sok szülő és diák itt érezte meg először a saját bőrén az oktatásban zajló tiltakozási hullám valódi súlyát.

„Ott jöttem rá, hogy szerveződnünk kell, mert a következő hetek, hónapok valószínűleg arról fognak szólni, hogy olyan megmozdulásokat szervezzünk, olyan egységgé szerveződjünk, amivel tudjuk segíteni a tanárokat” - mesélte az egyik karinthys anyuka, Bozó Anikó. „Nagy dühömben akkor létrehoztam egy csoportot a Facebookon, és elkezdtem bele toborozni a szülőket úgy, hogy közben senkit nem ismertünk, mert most kezdte a gimnáziumot a gyerekünk.” Hamar talált társakat a szervezésben, a karinthys szülői csoport pedig mostanra háromszáz fősre duzzadt.

photo_camera Bozó Anikó

Fotó: Bankó Gábor / 444

Anikó ezután elkezdte a tankerület többi iskolájának szülői közösségét is egybeboronálni. Úgy látta, hogy a legtöbb szülő se egymást, se a többi tanárt nem ismeri, és ezen változtatni kell. „Az egésznek az alapja az a személyes építkezés, mert ha nem ismerik az emberek egymást egy rendszeren belül, akkor nincs közösség, és akkor nincs szolidaritás” - mondta az édesanya.

Szerinte az elmúlt hetek egymást érő megmozdulásai „intenzív csapatépítő tréningként” szolgáltak, öt hét alatt szoros, összetartó szülői közösség alakult ki. Az egyhetes munkabeszüntetés hírére már közösen léptek fel: szolidaritási tüntetést szerveztek a tankerület tiltakozó tanárai mellett.

Negatív szülői hangokkal nem is találkoztak az egyhetes tiltakozás résztvevői. Horváth Brigitta osztályfőnökként úgy látja, a szülők is megértették, hogy hosszútávú célokért harcolnak, és ezek eléréséért be kell vállalni, hogy elmarad néhány óra. „Ez most mindenkinek fájdalmas, de tudjuk, hogy néha szükség van rá, hogy egy kicsit szenvedünk ahhoz, hogy aztán jó legyen.”

Nem csak a szülők, a diákok is szerveződnek: több mint száz főt számláló Messenger csoport alakult, ahol a Karinthy gimnazistái megosztják egymással a tüntetésekkel kapcsolatos információkat, mozgósítják egymást. Egyikük, Nyisztor Virág elmondta, szerinte az őszi tiltakozási hullám sokakat behúzott, látják, hogy a saját tanáraik is érintettek az ügyben, és szeretnének kiállni mellettük. Vannak persze olyanok is, akik csak örülnek, hogy elmarad egy-két óra, de kialakult egy cselekvő, aktív diákréteg az iskolán belül.

photo_camera Nyisztor Virág

Fotó: Bankó Gábor / 444

„Szerintem eddig is sok embert érdekelt a tanáraink helyzete, de mióta ennyi sztrájk, engedetlenség és tüntetés van, és azt látjuk, hogy a tanárok is egyre határozottabban állnak ki, mindenkiben ébredt egyfajta remény. Azt érezzük, hogy most van mihez csatlakozni, és ennek lehet értelme.”

Azt minden szereplő érzi, hogy most valami elindult: a tanárok látják, hogy nő körülöttük a támogató tömeg, közösségek alakulnak, pár hete egymásnak még idegen emberek szerveznek közösen akciókat. Hogy ez a mozgolódás merre fejlődik tovább, azt résztvevőként nehéz megjósolni. „Egyelőre ezen a héten legyünk túl” - mondta Bozó Anikó a szerdai demonstráció előtt. A saját helyi tüntetésük lebonyolítása után pénteken közösen mentek az országos élőláncba és a délutáni diáktüntetésre is.

Ő azt szeretné, ha a most kialakult összefogás tovább szélesedne, és ki tudnák kényszeríteni az oktatási rendszer strukturális átalakítását. A béremelés ugyanis nem elég: decentralizációra, a pedagógusok és a diákok helyzetének a javítására, önálló oktatási minisztériumra lenne szerinte szükség.

„Én nem értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy politikamentesen csináljuk ezt. A politika definíciója a közügyekkel való foglalkozás. Ez egy közügy. Ez politika, csak normális országban ez szakpolitika lenne.” Úgy látja, mindenki fél a pártpolitikától, és ettől szeretnék távol tartani a megmozdulásokat. „Akármelyik kormány van hatalmon, ha ezt csinálja az oktatással, amit most csinálnak, az a tarthatatlan. És ez nem pártpolitika.”

A megkérdezett karinthys tanárok maguk is csak kapkodják a fejüket, hogy milyen helyzetbe csöppentek az utóbbi hetekben. „Egy sorfal között jöttünk, mint egy filmben” - emlékezett vissza a tankerületi levelek átvételére Kollár Melinda német-földrajz szakos tanár. „Életemben soha eszembe se jutott, hogy én egyszer ilyen szerepben leszek.”

photo_camera Kollár Melinda

Fotó: Bankó Gábor / 444

Benne ősszel fordult át valami, miután látta, hányan hagyták el a kollégái közül a pályát az anyagiak miatt. Volt olyan pedagógus, aki két évvel a nyugdíj előtt állt fel, ráadásul angolul tanított történelmet a gyerekeknek, az ő helyére szinte lehetetlen másik kollégát találni. Melinda ezek hatására érezte úgy, hogy nincs hova hátrálni, mert „hosszú távon nem mehet ez tovább”, még akkor sem, ha a kiállásnak lehetnek áldozatai, akiket esetleg kirúgnak. „Nyilván nem akarok ilyen értelemben áldozat lenni, de igenis változások kellenek.”

Hozzátette azt is, hogy a személyes ár egyre nagyobb, mert hiába értenek egyet a családjaik a tiltakozókkal, egyre több személyes konfliktust szül otthon az, hogy mennyi időt és energiát emészt fel a sok akció.

„A franc sem akar hős lenni, én nem akarok legalábbis” - mondta Szili Ágnes. „Csak tanítani szeretnék.” Viszont azt is érzik, hogy most már komoly felelősség van rajtuk, „nem mondhatjuk hirtelen azt, hogy kiszállunk, elfáradtunk, helló, csinálja más.”

photo_camera Pfeiffer Norbert

Fotó: Bankó Gábor / 444

„Nem mindegy az sem, hogy mit mutatok a gyerekeknek” - fejtette ki egyik kollégája, Pfeiffer Norbert. „Azt, hogy húzzák be a fülüket-farkukat, vagy azt, hogy merjenek kiállni a közösség érdekeiért.” Szerinte nem a tanárokról van már szó ebben a mozgalomban, hanem az ország következő 20-30 évéről.

Hogy mi lesz a végeredmény, azt ők sem tudják, egyszerűen azt szeretnék, ha végre meghallgatnák őket.

Kollár Melinda szerint az, hogy a kölcseys tanárok kirúgása óta senkit nem ért retorzió, és a fenyegető levelek küldözgetésével is felhagytak a tankerületek, azt jelenti, hogy a hatalom konstatálta, hogy ez a módszer nem jött be.

„Én tényleg abban bízom, hogy végre eljutunk oda, hogy fenyegetőzés helyett elkezdünk tárgyalni a dolgokról. Nekünk nem az a célunk, hogy ne tanítsunk. Mi tanítani akarunk, ha lehetséges, akkor itt, a Karinthyban. Én nem szeretek politizálni, hogy most tényleg kell-e egy kormány megdöntése a változások eléréséhez, vagy sem, azt nem tudom. Én egyszerűen egy élhetőbb iskolarendszert szeretnék mind a diákoknak, mind mind a tanároknak. Hogy ezek a gyerekek tényleg megéljék ezeket a középiskolás éveket, és ne túlélni kelljen.”

A képek a szülők által szervezett, "Hozz fényt a tanárokért a Külső-Pesti Tankerületbe!" című demonstráción készültek a pestszentlőrinci Turul parkban.