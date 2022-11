Embercsempészek próbáltak beépülni a határvadászok közé

Több alkalommal is próbáltak beépülni embercsempészek a határvadászok közé, árulta el Rétvári Bence miniszterhelyettes a honvédelmi és rendészeti bizottság ülésén, amelyről a hvg.hu számolt be.

„A bűnszervezet egyik tagja jelentkezett képzésre, de nem tudta megkezdeni, mert kiderült, hogy ő igazából embercsempész, és nem azért jött, hogy megvédje a határt, hanem, hogy majd az embercsempész bűntársainak szóljon, hol van szolgálatban, és ott át tudjanak jönni az embercsempészek az illegális migránsokkal” - olvasható a jegyzőkönyvben.

Rétvári elmondta, hogy a jelentkezők „előszűrésének része egy fizikai, pszichikai felmérés, de a Nemzeti Védelmi Szolgálat vizsgálata is (…) többszörösen bebizonyosodott, hogy ez szükséges is volt”. „Hála istennek Magyarországnak van egy olyan védelmi képessége, hogy ezeket a beépülési kísérleteket is ki tudtuk szűrni” - mondta.