A DK szerint a körzethatárok átrajzolásától nem lesz több háziorvos

"Újfent rombolásra és megszorításra készül" a kormány az egészségügyben, közölte vasánapi sajtótájékoztatóján Komáromi Zoltán, a Demokratikus Koalíció (DK) árnyékkormányának egészségügyi minisztere. Komáromi arra a közelmúltban benyújtott törvényjavaslatra reagált, amely szerint felszámolnák az 1200 embernél kevesebbet ellátó háziorvosi praxisokat a körzethatárok újrarajzolásával.

photo_camera Komáromi Zoltán, a DK árnyékkormányának egészségügyi minisztere. Fotó: botost/444.hu

A törvény alapján a klasszikus értelemben vett háziorvosi ügyelet csak 16 órától 22 óráig tart majd, és járásonként egy ügyeleti központot terveznek működtetni, így több, tízezer fős településen fog megszűnni az orvosi ügyelet. Komáromi szerint "ez egy átalakításnak álcázott megszorítás, melynek egyetlen célja, hogy az Orbán-kormány még több pénzt vonjon ki az egészségügyből".

Komáromi szerint a praxishatárok átrajzolásától nem lesz több háziorvos és fogorvos, csak ezzel a lépéssel nem lehet betölteni az üres praxisokat. Komáromi más sérelmeket is sorolt. "Einstandolni akarják a még önkormányzati kézben levő szakrendelőket is" - mondta. Szerinte ha ez megtörténne, akkor ezekkel a szakrendelőkkel ugyanaz történne, mint a településektől elvett iskolákkal és kórházakkal, vagyis az ő olvasatában elvonnák a forrásaikat, elhanyagolnák és tehetetlen bürokratikus irányítás alá vennék ezeket is.

Rendkívül káros lépésnek nevezte, hogy az Országos Mentőszolgálat felel majd az orvosi ügyeletekért, mondván, a már most is súlyosan leterhelt, szinte a csőd szélén tántorgó mentőszolgálatnak erre a feladatra nincs elegendő forrása és szakembere. (Via MTI)