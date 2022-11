„Eszembe nem jutna farmernadrágot felvenni. Bárki, aki felvesz egy farmernadrágot, az egy proli csöves” – mondta VV Ákos, mielőtt beköltözött volna a Való Világ villájába, és miután azt is elmondta, hogy az a célja, hogy „Károly Ákos nevét a világ megismerje”, mert „ez a név egy kibaszott brand lesz”.

Igen, vasárnap este elindult a Való Világ tizenegyedik szériája, aminek Puskás Peti és Nádai Anikó a két műsorvezetője, miközben utóbbi látványosan utálja ezt a feladatot, pedig a reality negyedik szériájában még ő is szerepelt, és lelkesen taperolta a paplan alatt VV Szandikát. Aztán persze az is lehet, hogy Nádai egyszerűen csak azért hunyorog csúnyán az RTL legtrashebb műsorának szereplőire, mert otthonhagyta a szemüvegét.

Pedig Nádainak most viszonylag sokáig kell majd hunyorognia, mert mostantól három hónapig tart a műsor, amiben nemcsak a fent idézett Ákos szerepel majd, hanem többek közt Lamin is, aki tizenkettes karikával a sarokban azt üvöltötte a stúdióba belépve, hogy „aztakurva, geci”. Lamin 21 éves, van egy kéthónapos gyereke, akinek anyjával már nincs együtt, cserébe viszont szét van varrva az arca. Mármint Laminnak. Utóbbit azzal magyarázta, hogy így dolgozta fel a nagyapja halálát. „De csak én tudom elolvasni, ha belenézek a tükörbe” – mondta a „Szabó László” feliratról az arcán. Egyébként elmondása szerint két éve nem dolgozik, viszont cryptotőzsdézik, „ami nagyon bejött”.

„Elkezdtem egy DJ tanfolyamot, és abból a szempontból nekem jól jönne, ha jobban megismernének” – magyarázta beköltözését a 21 éves Lissza, egy másik játékos, Reni pedig azért jelentkezett a műsorba, mert mint mondta: „kurvára unom a vidéki életet”. De ott van még a játékosok közt Bibi is, akit az RTL a gazdás társkeresőből hasznosított újra, és aki elmondása szerint ha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy ő akarja, akkor veszekszik, ordibál és csapkod. A többit nem értettem, mert mindenki hangosan sikoltozott.

Beköltözött még egy Barna nevű fiú is, akinek van egy egészhátas oroszlántetoválása, mert: „az oroszlán az állatok királya, én pedig a férfiaké”. Egyáltalán nem mellékesen ő az, aki a műsort beharangozó kisfilmben azt mondta, az első dolga a Való Világ úgynevezett villájában biztos, hogy az lesz, hogy megnézi a fürdőben a vécét, hogy az peremes-e vagy sem. Rajtuk kívül még ketten költöztek be a bekamerázott házba, Melina, aki a többi játékoshoz képest túlságosan összeszedetten fogalmaz, illetve Sajti, aki saját bevallása szerint „Újpest arca” és „az ördögből is akár kihúz egy áment”.

Rajtuk kívül a következő napokban még beraknak pár embert közéjük, és mostantól minden este tíztől az RTL Kettőn lehet nézni, hogy aznap miket ordibáltak egymásnak a játékosok. Az elvetemültebbek viszont akár szünet nélkül is nézhetik, hogy mi történik a bekamerázott házban, mert a csatornánál azt a nagy újítást találták ki, hogy az RTL streamingoldalán mostantól 0-24 lehet bámulni a villalakóknak nevezett játékosokat. Vagyis akár most is meg lehet nézni, ahogy sikoltozva ugrálnak egy labdamedencében, amit a játszóházakban is maximum négyéves korig szoktak élvezni a gyerekek.