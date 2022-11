A New York Times szerint hiteles a videó, amelyen fogságba került orosz katonákat lőnek le

A The New York Times is megerősítette annak a videónak a hitelességét, amin az látható, ahogy orosz egyenruhát viselő katonák fekszenek a földön, miután megadták magukat néhány sárga szalagot viselő fegyveresnek. Ekkor lövéseket lehet hallani, és a videó megszakad. De mi történt pontosan?

Oroszország szerint az interneten terjedő felvételeken fegyvertelen hadifoglyokat végeztek ki az ukránok. A leghosszabb, 36 másodperces részleten egy körülbelül 10 fős, teljes katonai felszerelésben lévő csoport látható, akik közül néhányan a földön fekszenek, mások pedig egyenként, felemelt kézzel, láthatóan fegyvertelenül jönnek elő egy épületből. Olha Stefanishyna, Ukrajna európai és euroatlanti integrációjáért felelős miniszterelnök-helyettese korábban nagyon valószínűtlennek nevezte, hogy a rövid, szerkesztett részleteken az történik, amit Oroszország állít.

photo_camera Ukrán tank nem messze Harkivtól szeptember 8-án. Fotó: Metin Aktas/Anadolu Agency via AFP

Mindez akkor történt, amikor az ukrán hadsereg visszafoglalta Makijivka falut a luhanszki régióban november közepén, miután az orosz erők súlyos veszteségeket szenvedtek. A The Times a videókat műholdképekkel összehasonlítva megerősítette, hogy a videókat a falu egyik parasztházában forgatták. A videók annak a négy drónvideóból álló sorozatnak a részei, amelyet november 12-én terjesztett egy ukránbarát Telegram csatorna, amely Makijivka visszafoglalásáról számolt be. A Times megerősítette, hogy a többi légifelvételt is nemrégiben forgatták a faluban.

Az ugyanakkor nem derül ki egyértelműen a felvételekből, hogy pontosan mi történt, mert az is látszik a videón, hogy egy orosz katona lő az ukránokra. Ebben az esetben azt kell kivizsgálni, hogy az ukrán katonák olyan oroszokat lőttek-e le, akik megadták magukat, vagy az orosz katonák színleltek megadást, miközben támadtak. Egy ilyen vizsgálat után derülhet ki, követtek-e el háborús bűnt.