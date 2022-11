A Tesco-vezér szerint hiába árulnak legalább 50 terméket hatósági áron, az infláció ettől csak nagyobb lett

A Tesco magyarországi vezérigazgatója szerint az árstop torzítja a piacot, más termékek árát mesterségesen megdobja, és nem mellékesen éves szinten akár 11 milliárd forintos veszteséget okoz a cégnek. Pálinkás Zsolt a Forbes-nak adott interjút, amiben kifejti:

az első ársapkáknál mindenki hat termékről beszélt, holott a valóságban az 48 terméket jelentett. Többfajta százszázalékos napraforgóolajat forgalmazunk, csirkemellből is van csomagolt, nem csomagolt, nagyobb, kisebb adagok. Ehhez képest a tojás és a burgonya viszonylag egyszerűek, most könnyebb dolgunk volt, bár sok időt így sem kaptunk az átállásra.

A Tesco-vezér szerint amikor elindult az árstop, akkor még nagyon magabiztosak voltak, de arra nem számítottak, hogy 700 százalékkal fog felmenni a forgalom a cukron, mert a kiskereskedők is elkezdtek hozzájuk járni, hiszen sokkal olcsóbban vették meg a cukrot polci áron, mint beszerzési áron.

Pálinkás mondott egy csirkés példát is: a hatósági áras csirkemell filé nyilvánvalóan megdobja a keresletet a csirke melle iránt, de mivel nem lehet csak a mellét árulni, szegény állatot egészben kell levágni, mert nem tud ilyen gyorsan alkalmazkodni az evolúció ezekhez az igényekhez.

A maradék részekkel is kezdenie kell valamit a beszállítónak. Azt tudja, hogy a mellre nagy kereslet lesz, ezen még keresni is tud, viszont az állat többi részét is el kell adnia. Két opciója van, vagy sokat vág le, de akkor nyomott áron tudja csak eladni a piacon és vesztesége keletkezik, vagy annyit vág le, ahol még arányban van a nyeresége és a vesztesége