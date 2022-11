Már tart a fűtésszezon, de Németh Szilárd most jött rá, hogy kimaradt a rezsitámogatásból a legszegényebb réteg

Kifelejtették a rezsitámogatásból pont azokat a rászoruló családokat, akiknek nemhogy a nyolcszoros gázszámlát, de még a kedvezményes rezsiárat sem könnyű kigazdálkodniuk.

Baranyi Krisztina IX. kerületi polgármester és Tóth József, XIII. kerületi polgármester törvénymódosítást kért a kormánytól, ugyanis a nyolcszoros gázárak csak a két kerületben csaknem 800 szociálisan rászorult családot sújtanak.

Németh Szilárd, rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztosnak november közepére sikerült rájönnie, hogy kihagyta a bérlakásokban élőket a rezsitámogatásból.

Két IX. kerületi társasházba látogattunk el, ők azok, akiket majdnem kihagytak.

A két polgármester november eleji közleménye szerint a IX. kerületben 367 család 12 önkormányzati tulajdonú épületben, a XIII. kerületben pedig 425 család kilenc olyan bérházban él, amelyekben a fűtést és meleg vizet biztosító központi gázkazánhoz egy gázóra tartozik. Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. viszont nem vette figyelembe, hogy bár a házak önkormányzati fenntartásban vannak, önálló lakásokból állnak, amelyekben családok élnek. Az energiaszolgáltató szerint a teljesen önkormányzati tulajdonban lévő lakóház nem minősül a kormányrendelet által előírt társasháznak vagy lakásszövetkezetnek, ha az épületekben csak egy központi gázkazán van.



photo_camera Önkormányzati bérház Budapest IX. kerületében

Fotó: Bankó Gábor / 444

Pedig nem is akármilyen családok laknak ezekben az önkormányzati bérlakásokban, hanem olyan rászorulók, akiknek az önkormányzat nagyon kedvezményesen, a piacinál jóval alacsonyabb áron biztosítja ezeket a lakásokat. Az ittlakásuknak azonban az a feltétele, hogy rendesen fizetik a számlákat és a lakbért, amely ilyen feltételek mellett lehetetlen.

A fűtési szezon már elkezdődött, az önkormányzatok pedig megkapták a nyolcszoros gázszámlát, amit ki sem mertek küldeni a bérlakásokban élő családoknak, mert tudták, hogy esélyük sincs kifizetni.

Itt mindenki rászoruló

A IX. kerületben a Tűzoltó utcai szépen felújított bérházba érkezünk Zsófihoz, aki családjával él március óta az egyik lakásban. A lakás 57 négyzetméteres, 25 ezer forint lakbért fizetnek érte, és hatan laknak benne: Zsófi és a férje, valamint négy gyerekük. A négy gyerek közül kettő már felnőttkorú, de nem boldogulnak az albérletpiacon, ezért édesanyjuk megfogalmazása szerint mindig „hazakavarodnak.” Zsófiéknak van két kisebb gyerekük, az egyik 14 éves, a másik pedig kettő, aki épp érkezésünkkor ébred fel a délutáni alvásból.

photo_camera Zsófi Fotó: Bankó Gábor / 444

Zsófi épp káposztástésztát főz, miközben elmeséli, hogy előtte is önkormányzati bérlakásban laktak, egy kisebb szuterénben, de az műszakilag annyira rossz állapotba került, hogy az önkormányzat felajánlotta helyette ezt a felújított lakást. A lakásban két szoba van, az egyik nagyobb, itt alszanak a gyerekek, és van egy egész kicsi, ami a szülők helye.

Zsófi férje és a legnagyobb fiú taxizik, de Zsófi szerint az ebből származó bevételük nagyon kiszámíthatatlan. Csak az autók bérlése hetente 70 ezer forint, amit maguknak kell megtankolni, így először ezeknek az árát kell megkeresniük, és ami ezen felül marad, az a családé.

„A taxizás eléggé zsákbamacska, van, hogy heti 40 ezer körül hoznak haza, de volt már, hogy a nagyobbik gyerek reggel 6-tól este 11-ig kinn volt, akkor heti 80-100 is sikerült, de az embertelen. Ha ember akar maradni és pihenni is akar, akkor olyan heti 50 körül keres” - mondja Zsófi.

Zsófi korábban műkörmösként és konyhai kisegítőként is dolgozott, de most GYES-en van, a családi pótlékkal együtt pedig havonta 52 ezer forintot kap. A második fiú villanyszerelő segédmunkás, de épp munkát keres.



photo_camera Zsófi szomszédjának a lakása

Fotó: Bankó Gábor / 444

Zsófi azt mondja, hogy esélyük sem lenne piaci alapon albérletbe menniük, és a nyolcszoros gázszámlát se tudták volna kifizetni. Az önkormányzat már megkapta az első emelt összegű számlákat, de ezeket nem küldték ki a családoknak, mert tisztában vannak vele, hogy nem tudnák kifizetni. Zsófiék arra számítottak, hogy 280 ezer forint körüli gázszámlát fognak kapni, ha nem jár nekik a kedvezményes gáz.

„Ebben a házban mindenki szociálisan rászorult, van egy néni, akinek 120 ezer a nyugdíja, abból a pénzből örül, ha eszik. Ilyen infláció mellett még a normális rezsiár is nehéz lenne” - mondja Zsófi könnyes szemmel és a hangja is elcsuklik.



Az áramszolgáltatónál egyébként nem merült fel ugyanaz a probléma, mint a gáz esetében, ugyanis azt Zsófiék is kedvezményes lakossági áron kapják, nyolcezer forint körül volt a legutóbbi. Zsófi egyébként azért sem érti, hogy náluk miért jelent problémát a gáz lakásonkénti elszámolása, mert az ő házukban nem egyetlen gázóra van, hanem mindegyik lakásban van mérőóra, amit le szoktak olvasni.

Megszorításokkal járt volna

A IX. kerület egy másik szociális bérházában Zilahi Dorottyához és családjához látogatunk el. Ők nincsenek annyira rossz anyagi helyzetben, mint a ház legtöbb lakója, de nekik is van három gyerekük, és a nyolcszoros rezsiárakat már ők is csak nagyon nehezen tudták volna kigazdálkodni. Dorottya asztrológusként dolgozik, a férje pedig lifteket szerel, mindhárom gyerekük iskoláskorú.

photo_camera Dorottya Fotó: Bankó Gábor / 444

Dorottya és családja decemberben költözött be a lakásba. Már korábban is laktak szociális alapon önkormányzati bérlakásban, de az nagyon kicsi volt ötüknek, ezért egy ideig albérletben laktak, ami viszont nagyon drága volt. Az önkormányzat végül felajánlotta ezt 70 négyzetméteres, nagyon szépen felújított lakást, amiért 33 ezer forint lakbért fizet a család.

Dorottya azt mondja, hogy tavaly télen nagyjából 15 ezer forint volt a fűtésszámlájuk, amit azt jelenti, hogy ennek a nyolcszoros ára 120 ezer forint lenne. Pedig az elfogyasztott köbméterek alapján még beleesnének a lakossági rezsikedvezménybe.

„Ki tudtuk volna fizetni a nyolcszoros árat, annyira nem vágott volna földhöz, de nyilván ez azért megszorításokkal járt volna. Nem tartom luxusnak, hogy a gyerekek járnak edzésre vagy szolfézsra, de ezekről le kellene mondani, és azért megterhelné a családot. De biztos vagyok benne, hogy van olyan réteg, akiknek ez komoly problémát okozna, például van a szomszédban egy nyugdíjas néni, és egy egyedülálló anyuka is három gyerekkel” - mondja.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

Dorottya számára úgy derült ki, hogy nem részesülnek a lakossági kedvezményben, hogy szerette volna elintézni, hogy a gyerekek után járó plusz köbmétereket is megkapják, ezért felkereste a családtámogatási osztályt, akik kérték, hogy csatolja a gázszerződését. Csakhogy épp az a baj, hogy az MVM nem áll közvetlenül szerződésben Dorottyával, hanem csak az önkormányzattal. A bérháznak egy nagy gázórája van, amit Dorottya meg is mutat nekünk az alagsorban. Dorottya és családja viszont ennek köszönhetően nem csak a lakossági kedvezménytől esik el, de a gyerekek után járó kedvezménytől is.

„Ha marad volna a piaci ár, akkor elsősorban nem a fűtésen gondoltunk spórolni, mert nem akarjuk megkockáztatni, hogy három gyerek mellett ne fűtsünk, és aztán, amit megspóroltunk elkölthessük gyógyszerekre, inkább a többi kiadásunkat próbáljuk majd meg lefaragni” - magyarázza Dorottya.

Miután a bérlakásokban élők ügye sajtónyilvánosságot kapott, Németh Szilárd is a fejéhez kapott, és hétfőn sajtótájékoztatót tartott, ahol bejelentette, hogy azokra az állami és önkormányzati tulajdonú bérházakra is kiterjeszti a rezsicsökkentést, amelyek nem minősülnek társasháznak. Hétfő este jelenik meg az erről szóló kormányrendelet, amelyben visszamenőleges hatállyal, augusztus elsejétől vezetik be a szabályozást.