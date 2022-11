Nagyon izgalmas lesz idén Brüsszelben a Mikulás, rengeteg pénzt hozhat Magyarországra

Hétfőn nyilvánossá vált az EU-s pénzügyminiszterek december 6-i ülésének napirendje.

Ezt a napirendet azért várta izgatottan a Magyarország pénzügyei iránt érdeklődő közönség, mert várható volt, hogy itt születhet döntés arról, jóváhagyják-e a magyar újjáépítési tervet, ami az országnak járó összesen 5000 milliárd forint lehívásához elengedhetetlen. A terv jóváhagyásához az is kellene, hogy ugyanezen az ülésen ne vessenek ki pénzbüntetést Magyarországra az úgynevezett feltételességi mechanizmus keretében, a jogállamisági intézmények gyengesége, a magas korrupciós kockázatok miatt.

Az elmúlt napok izgalmát az okozta, hogy felmerült, esetleg elmaradnak ezek a döntések, mert az Európai Bizottság nem vette még hivatalosan napirendre azokat a döntéseket, amelyek ahhoz kellenek, hogy a pénzügyminiszterek döntsenek. Az ügy hátteréről itt és itt írtunk részletesen a múlt héten.

Most viszont biztossá vált, hogy döntésre készül a pénzügyminiszterek tanácsa a magyar témákban. Napirenden lesz a feltételességi mechanizmus is, és a magyar terv elfogadása is. Utóbbi napirendre kerülése arra utal, hogy a Tanács arra számít, hogy a Bizottság kiengedi Magyarországot a mechanizmus szorításából, elégedetten nyugtázva azt a 17 intézkedést, amit a magyar kormány és parlament az elmúlt hetekben eszközölt a korrupció elleni harc és az átláthatóság erősítése jegyében.

Vagyis valószínűleg nem blokkolnak majd 3000 milliárd forintot a kohéziós alapokból, és elvi beleegyezésüket adják, hogy Magyarország elkezdje lehívni az újjáépítési alapban lévő pénzt, amiből mintegy 2000 milliárd forint végleg elúszna, ha még ebben a naptári évben nem fogadnák el a magyar pénzköltési tervet.

Van zsarolás?

Ami nagyon érdekes, hogy ugyanezen az ülésen két olyan téma is napirenden lesz, amelyekben a magyar kormány egyedüliként a tagállamok közül vétózni szándékozik: a globális minimumadó és az Ukrajnának szánt 18 milliárd eurós hitel is.

Miniszteri szintre ritkán visznek fel olyan ügyeket, ahol nem várható konszenzus a tagállamok között. Ha egy vétó miatt esélyes a bukás, akkor inkább nagyköveti szinten tárgyalják tovább.

Ez alapján elképzelhető, hogy Magyarország engedni fog, és mégsem vétózza meg ezt a két, a tagállamok többségének rendkívül fontos ügyet. Brüsszeli diplomaták hetek óta arról beszélnek, hogy a magyar kormány csak azért fenyegetett vétóval ezekben az ügyekben, hogy kikényszerítse a kedvező döntést a mechanizmus és az alap körül. Izgalmas lesz 6-án megfigyelni, hogy a magyar kormány egy számára kedvező pénzügyi döntés esetén is fenntartja-e a vétót a másik két kérdésben.

Persze értelmezés kérdése, hogy most már ki zsarol kit - ha egyáltalán valós az összefüggés a szavazások között. Ujhelyi István független EP-képviselő például arról ír, értelmezése szerint a napirend arra is utalhat, hogy a tagállamok többsége zsarolja a magyar kormányt: fogadja el a minimumadót és az ukránok támogatását, hogy hozzájusson az EU-s pénzekhez. "Orbánék nyilván bezsarolják majd az uniós pénzügyminisztereket, mondván csak akkor engednek, ha a pénzekkel kapcsolatban biankó csekket kapnak. Ez az útszéli módszer sokszor bejött nekik, de ezúttal fordulhat is a kocka: Orbánék akár saját magukat is lábon lőhetik a mostani kuruckodással. Visszafelé is elsülhet ugyanis a fegyver: az sem kizárt, hogy épp a magyar kormány kerül majd kemény válaszút elé. Vagy elmozdul a befeszült helyzetéből vagy nincs pénz, esetleg nem úgy és nem akkor."

Van még egy érdekes időbeli összecsúszás: a Szabad Európa információja szerint december 7-én szavaz majd a magyar parlament Svédország és Finnország NATO-csatlakozásáról. Mostanra a 30 NATO-országból csak a török és a magyar parlament nem ratifikálta az északiak felvételét. A kormánypárti képviselők, mint hetek óta mindig, most hétfőn is leszavazták az ellenzék kezdeményezését, hogy ezen a héten vegyék napirendre az ügyet - igaz most Cseresnyés Péter fideszes képviselő egyedüliként támogatta az MSZP kezdeményezését.

Mindenesetre a 7-i időpont éppen egy nappal lesz a tanácsi döntés után. Vagyis nem kizárt, hogy a magyar kormány ezzel azt üzeni a nyugati országoknak, hogy akkor lehet nagyobb a NATO, ha előző nap megszavazzák a pénzeket.