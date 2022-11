Feltörte a Nemzeti Nyomozó Iroda informatikai rendszerét, tizenöt évre ítélték

Tizenöt év fegyházbüntetésre ítéltek egy férfit, aki feltörte a Nemzeti Nyomozó Iroda informatikai rendszerét, írja az NNI közleménye. A férfi kereskedett is a megszerzett adatokkal: a közlemény szerint közel 16 millió forintot kereshetett így.

A férfi egy távoli hozzáférést biztosító alkalmazáson keresztül fért hozzá a sértettek informatikai eszközeihez, a billentyűzet leütések naplózásával megszerezte többek közt a bankkártya-adataikat és az internetbank jelszavaikat is. Az adatokkal átutalásokat hajtott végre, mobilegyenlegeket töltött fel, emelt díjas vásárlásokat végzett, koncert-, busz-, vonat- és parkolójegyeket vett, ételt rendelt és online fogadási oldalakon is játszott.

Miután az egyik hozzátartozóját is kihallgatták az ügyben, a férfi egy e-mailt is írt az NNI-nek, amelyben megfenyegette őket: nyilvánosságra hozza az adatokat, ha tovább folytatják ellene a nyomozást. A tizenöt éves börtönbüntetés mellett tíz évre eltiltották a közügyek gyakorlásától, és 200 ezer forint pénzbüntetést is kell fizetnie.