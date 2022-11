Itt a tél, ma éjjel már havazhat több megyében is

Az előrejelzések alapján kedd estétől szerda hajnalig havas eső és havazás várható főleg Zala, Vas és Győr-Moson-Sopron megyében, írja a Magyar Közút közleménye. Az Alpokalján eshet a legtöbb.



photo_camera Egy nő takarítja a járdát a havazásban Salgótarjánban január 4-én (Fotó: Komka Péter / MTI) Fotó: Komka Péter

A hegyvidéki részeken tartósan is havazhat, ott úgynevezett tapadó - tehát az igazi, rendes - hó is kialakulhat, a magasabb csúcsok környékén pedig akár a tíz centimétert is elérheti majd. Éjféltől a Bakonyban is havazásra lehet számítani, úgyhogy senki se lepődjön meg, ha reggelre elárasztják a Facebook-falát a havas képek.



A Magyar Közút még a havazás előtt, a délutáni óráktól megkezdi a sószórást az érintett megyékben.