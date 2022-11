Költségvetési csalás miatt körözi a rendőrség KGBélát

A Jobbik volt EP-képviselőjét szeptember végén ítélte 5 év fegyházra a bíróság kémkedés miatt. A Kúria akkor költségvetési csalás és magánokirat-hamisítás vétségében is bűnösnek mondta ki Kovács Bélát. Kovács azonban az utolsó hírek szerint Moszkvába költözött, ahol az egykor kémképzőnek is tartott Moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében (MGIMO) dolgozik. Ezért nemzetközi elfogatóparancsot is kilátásba helyeztek ellene. Kedden költségvetési csalás miatt rendelt el körözést ellene a Budapest Környéki Törvényszék Büntetés Végrehajtási Csoportja.

Kovács 2009 és 2017 között volt a Jobbik EP-képviselője, az Alkotmányvédelmi Hivatal azzal vádolta, hogy Oroszországnak kémkedett. A vád szerint orosz ügynököknek adott át információkat az EU intézményeinek bomlasztását segítendő.

Az ügyet videóban is összefoglaltuk:

Az ügy a 2014-es (parlamenti és EP) választások fontos témája volt, és a Jobbik akkoriban jellemzően oroszbarát és EU-ellenes politikáját is részben az ő befolyásához kötötték. Ügye komoly nemzetközi figyelmet keltett. A Kovács elleni 2014-es feljelentés után csak 2017-ben indult nyomozás. A képviselő mindvégig azt állította, hogy ő nem kém. Abban az évben Kovács kilépett a Jobbikból, és 2018-ban visszavonult a politikától is.