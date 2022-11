A belvárosi fideszes önkormányzat április 31-ig ültetne el 111 millióból három darab fát

Az rtl.hu októberben írta meg, hogy három nagy fát tervez elültetni a Szomory Dezső térre a fideszes vezetésű Belváros-Lipótváros Önkormányzat, és erre összesen 111 millió forintot költhetnek el. A lap akkor azt írta, 30 millió forint menne el a három fára, az ültetés további 30 millió forintba, míg a vízgépészet megújítása és az automata öntözőrendszer további 40 millió forintba kerülne, a maradék összeg pedig az egyéb építési, adminisztratív költségekre megy el.

Az V. kerületi Tiéd a Belváros ellenzéki frakció vezetője, Kovács Alex Gábor most arról számolt be, hogy elkezdődtek a munkálatok, a térre kitett önkormányzati tájékoztató szerint pedig 2023. április 31-re végeznek. (Április csak 30 napos.) Kovács Alex Gábor azt írta: „Mindezek után különösen aggódva figyeljük: mi lesz a bruttó 130 milliósra tervezett költséggel? Milyen ismeretlen magasságokig nőhet - ha már a befejezés dátuma a fantázia világába vész?”

A térre szánt három fa extra méretű, így rendelte meg az önkormányzat, az ültetést pedig a stockholmi módszerrel végeznék, aminek a lényege, hogy a fa gyökérzetét speciális vázrendszerbe helyezik, a talajt pedig úgy alakítják ki, hogy az garantálja a vízáteresztést és a megfelelő levegőzést is. A sokat méltatott módszer egészségesebb fákhoz vezethet, így ültették át a Bartók Béla úton is a fákat, de elég drága is, ezért a Főkert szerint például csak akkor éri meg, ha egész fasorokra alkalmazzák.

Az RTL kérdésére a kerületi sajtóosztály akkor azt válaszolta, hogy mindenképp megvalósul a beruházás, mert az „nem halasztható”, hiszen már megrendelték a 20-30 év közötti, nagy fákat.