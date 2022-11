A Tatabánya Erőmű dolgozói havi 50 ezer forint rezsitámogatást kapnak áprilisig

Dr. Sámuel Emese, a Tatabánya Erőmű Kft. ügyvezető igazgatója úgy döntött, hogy 2022. november 1. és 2023. április 15. között az erőmű összes dolgozója havonta 50 ezer forintot kap munkabére mellé - jelentette be a vállalat. A rezsitámogatást azzal indokolták, hogy a cég az eszközeihez és lehetőségeihez mérten szeretne segíteni saját dolgozói életkörülményein az elszállt energiaárak kompenzálásával.

photo_camera Látogatók a Tatabánya Erőműben Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

A juttatást minden foglalkoztatott munkavállaló megkapja banki átutalással. A támogatás azokra az új munkatársakra is vonatkozik, akiket a fent említett időszakban vesznek fel a céghez, felvételük után ők is azonnal részesülni fognak benne, mivel egyébként most is keresnek embert.



A Tatabánya Erőmű „bízik abban, hogy ezzel az összeggel jelentős mértékben könnyítheti meg jelenlegi és leendő munkatársai helyzetét egyaránt.”