Összecsaptak a biztonságiakkal a karanténba zárt iPhone-gyár dolgozói

Erőszakos tiltakozások robbantak ki a világ legnagyobb iPhone-gyárában szerdán, írja a BBC. A kínai Henan tartományban lévő üzem dolgozóinak a szigorú járványügyi lezárások lett elegük, a karantén alatt lévő gyárterületről megpróbáltak kitörni, a biztonságiakkal is összecsaptak.

Hundreds of workers at Apple Inc.'s main iPhone-making plant in China clashed with security personnel, as tensions flared following nearly a month of stringent restrictions imposed to combat a Covid epidemic. #China #Protest pic.twitter.com/b7VYR7iLcv