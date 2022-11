Történelmi siker és egy helyben topogás az ENSZ klímacsúcson

Vasárnap hajnalban, 48 óra folyamatos tárgyalást követően véget ért az ENSZ 27. Klímacsúcsa az egyiptomi Sarm es-Sejkben. Szombaton még arról számolt be több résztvevő, hogy sosem volt ennyire rossz egyetlen tárgyalás sem a klímacsúcsok 30 éves történetében, és úgy nézett ki, a fejlődő és fejlett országok vitájában egyik fél sem enged, eredménytelenül zárulnak majd a tárgyalások. Végül aztán történelmi döntést sikerült hozni, bár egyelőre elég kevés konkrétummal. A klímakatasztrófa elkerüléséhez viszont nem került közelebb a világ, a diplomáciai kavarás pedig sokaknak hagyott keserű ízt a szájában. A klímatárgyalások eredményét a klímacsúcs egyik résztvevőjével, Lehoczky Annamária éghajlatkutatóval, a Másfélfok.hu állandó szerzőjével értékeltük.

Történelmi siker, maratoni kavarás után

A klímacsúcsok sikerének megítélése mindig egy elég nehézkes feladat, ami nagyrészt attól függ, hogy kit kérdezünk. A G77 csoportban tömörülő feltörekvő vagy fejlődő országok mindenképpen sikerként könyvelhetik el a sarm es-sejki csúcsot, mert sikerült elérniük azt, amit már az 1992-es brazíliai Föld-csúcs, az első klímatárgyalásnak nevezhető gyűlés óta követeltek: hogy az ipari forradalom óta a bolygó atmoszféráját szennyező fejlett országok fizessenek kárpótlást a szegényebb országok által elszenvedett károkért.

A tárgyalás résztvevői ugyanis az utolsó pillanatban megállapodtak arról, hogy létrehoznak egy kifejezetten a károk és veszteségek finanszírozására szolgáló pénzalapot.

photo_camera Fotó: MOHAMED ABDEL HAMID/Anadolu Agency via AFP

Ahogy a tárgyalások elején írt cikkemben hosszabban kifejtettem, a fejlődő országok már évtizedek óta próbálják felhívni a figyelmet arra az igazságtalanságra, hogy bár ők kevésbé felelnek a klímaváltozást okozó szennyezésekért, legalábbis történelmi távlatban (hogy ez miért fontos, az mindjárt kiderül), mégis már most nagyon komolyan megszenvedik a klímaváltozás katasztrofális hatásait. Elég csak az emelkedő tengerszint miatt eltűnő szigetekre, az egész ázsiai városokat elborító árvizekre és monszunokra, a hatalmas területeket élhetetlenné tevő szárazságokra és a gyilkos hőhullámokra gondolni. A károk és veszteségek elhárítása, az újjáépítés, az érintettek kárpótlása nagyon sok pénzbe kerül, a szegényebb államoknak pedig nincsenek erre extra forrásaik, főleg, hogy arra is költeniük kellene, hogy a jövőbeli hasonló katasztrófák elkerülésére ellenállóbbá tegyék a gazdaságaikat, társadalmaikat. Így a G77 országok azzal a követeléssel futottak neki a COP27-nek, hogy létre kell hozni egy külön pénzalapot a károk és veszteségek finanszírozására a fejlett országok forrásaiból.

Nem meglepő módon a fejlett országok nem igazán voltak nyitottak erre az ötletre. A klímacsúcs előtt azzal érveltek, hogy már megállapodtak egy pénzalap létrehozásáról, amelybe évi 100 milliárd dollárt pakolnak bele a fejlett államok, hogy abból a fejlődők klímaalkalmazkodását és a károk megelőzését finanszírozzák. És bár az alkalmazkodás és a károk helyreállítása nem ugyanaz - vagy ahogy arra Lehoczky Annamária felhívta a figyelmet, ez inkább egy spektrum, mert ahol az alkalmazkodás véget ér, ott keletkeznek a helyreállításra szoruló károk -, ebből az alapból erre is kellene jutnia forrásnak. Csakhogy egyrészt ezt az alapot eddig egyetlen fityinggel sem töltötte meg egyik gazdag állam sem, pedig már 2020 óta adósak vele, másrészt, mint az imént említettük, ennek az évi 100 milliárd dollárnak máshol lenne a helye, a károk megelőzésében, nem az újjáépítésben. Éppen ezért a fejlődő országok ragaszkodtak hozzá, hogy erre külön alapot kell létrehozni.

A tárgyalások során a fejlett országok taktikát váltottak: azt mondták, adnak pénzt a károk és veszteségek kárpótlására, de csak akkor, ha olyan nagy szennyezőnek, de “fejlődőnek” számító államok is befizetnek és nagyobb kibocsátás-csökkentési célokat vállalnak, mint Kína, India vagy az arab olajállamok.

Érvelésük valami ilyesmi volt: megértik ők, hogy a kártérítés fontos, adnak is rá pénzt. Viszont ez csak tüneti kezelés, azt nem oldja meg, hogy muszáj lenne 1,5 fok alatt tartani a globális fölmelegedést, ez pedig csak akkor sikerülhet, ha olyan országok is komolyabb vállalásokat tesznek, amelyek az ENSZ klímafolyamat 1992-ben kialakított nyelvezete szerint fejlődő országoknak számítanak, mint Kína vagy India, amelyek időközben óriási gazdasági fellendülést éltek meg. Ez azt is jelenti, hogy nagy szennyezővé váltak, hozzájárulnak a globális felmelegedéshez, tehát a kártérítési alapba is befizetőként kellene beszállniuk. Summa summarum,

fizetünk, de csak ha Kína, India, Oroszország, Szaúd-Arábia és hasonló országok is fizetnek. Ezt sok fejlődő állam diplomatája egyszerű politikai trükknek vette arra, hogy a fejlett országok megosszák a G77 tömörülés amúgy fejlettségi szintben, méretben és más paraméterek szerint is tényleg nagyon diverz közösségét, ezért alapvetően hallani sem akartak róla. Bár ez sok megfigyelő szerint úgy tűnhet, mintha a legszegényebb országok a saját érdekeik ellen beszélnének, a Guardian helyszíni tudósítója szerint arról van szó, hogy ezek az országok inkább éreznek közösséget a történelmi távlatban nem olyan rég még szintén nagyon szegénynek számító Kínával és Indiával, a nyugati hatalmak megosztó politikájáról pedig szintén nincs jó történelmi tapasztalatuk.

photo_camera Szundikáló diplomaták a hétvégi, maratonira nyúlt tárgyaláson Fotó: JOSEPH EID/AFP

A klímacsúcsot lezáró tárgyalásnak pénteken véget kellett volna érnie, ehelyett vasárnap hajnalig tartott. Lehoczky Annamária szerint erről részben az egyiptomi elnökség is tehet, mert sikerült úgy összeszerveznie a különböző részleteket tárgyaló bizottságok munkáját, hogy nehéz volt a főtárgyalóknak átlátni, hogyan alakulnak az álláspontok, miből lehet engedni miért cserébe. Végül, az utolsó pillanatban a fejlett országok az EU vezetésével belementek a kártérítési alap létrehozásába, annak ellenére, hogy nem sikerült ezért kiharcolniuk a várt engedményeket a nagy fejlődő országoktól.

A záródokumentumba végül bekerült, hogy létrejön majd az alap. Igaz, azt, hogy ki, miért, mennyi pénzt tesz majd bele, és ahhoz ki, milyen alapon és hogyan férhet hozzá, még később dolgozzák csak ki a felek. Hogy mennyi pénzre lenne szükség? Az AON biztosító társaság jelentése szerint 2022-ben eddig természeti katasztrófák világszerte közel 230 milliárd dollár kár okoztak.

Ez tehát az újabb ígéret, ami egyelőre ennyi, egy ígéret, még ha nagyon fontos is. Kérdés, hogy hogyan lehet elkerülni, hogy ugyanarra a sorsra jusson, mint a 100 milliárd dolláros alkalmazkodási alap.

Előre- és visszalépések

Más területeken nem igazán sikerült előrébb lépni, sőt, Lehoczky szerint éppen hogy sikerült elkerülni, hogy már elfogadott elveket, vállalásokat vizezzenek fel tagállamok. Legalábbis a legtöbb esetben sikerült.

Ami a kibocsátáscsökkentési vállalásokat illeti, az idei tárgyalások záródokumentumában lényegében ugyanaz a szöveg szerepel, mint a tavalyi, Glasgow-ban tartott COP26-ot lezáró dokumentumban. A szöveg egy korábbi, kiszivárgott verziója szerint lényegében még ez is eredmény, egyes lobbicsoportok ugyanis abba a szövegbe egy pár szavas, de tartalmában fontos változást igyekeztek becsempészni. A fosszilis tüzelőanyagok “nem hatékony” állami támogatásának kivezetéséről szóló résznél például a phase-out, vagyis az ilyen támogatások kivezetése melletti elköteleződés helyett korábban a phasedown, vagyis a visszafogás szerepelt, ami elég jelentős változás. Ez valószínűleg a nagy lobbierővel rendelkező olajkitermelő országok próbálkozása volt, végül azonban nem került be a szövegbe.

Abban viszont sikeresek voltak az olajországok diplomatái, hogy lelőjenek egy, az indiai delegációtól érkező próbálkozást, hogy a szövegben komolyabb vállalások szerepeljenek a fosszilis üzemanyagok használatának kivezetésére. A szövegben most csak a kőszén felhasználásának kivezetését vállalják a résztvevők, ami viszont aránytalanul sújtja az olyan országokat, mint India, ahol az energiatermelésben nagyon fontos szerepet kap a szén. Az indiai tárgyalók azt javasolták, hogy igazságosabb lenne, ha a szén mellett a fejlett országokban többet használt kőolaj és földgáz felhasználásának kivezetését is vállalnák a tagállamok. Ezt több nyugati delegáció, például az Egyesült Államok és az EU küldöttei is támogatták volna, az olajországok viszont megfúrták. Emiatt sok résztvevőnek elég rossz előérzete van a jövő évi klímacsúccsal kapcsolatban, azt ugyanis Dubajban tartják, ami ugyan maga nem fontos olajkitermelő ország, de ahol a tárgyalásokra nagy hatása lehet a környék nagy olajkitermelőinek.

photo_camera Fotó: MOHAMED ABDEL HAMID/Anadolu Agency via AFP

Kisebb előrelépések azért történtek, már összesen 150 ország csatlakozott például ahhoz a tavalyi klímacsúcson indult kezdeményezéshez, hogy 2030-ra 30 százalékkal csökkentsék a metánkibocsátást. Abban is volt haladás, hogy a jövőben milyen szigorúbb elvárásoknak kell a vállalatoknak megfelelniük, hogy elmondhassák magukról, nettó nulla a károsanyag-kibocsátásuk. És Lehoczky szerint arról is fontos párbeszéd indult el a világ vezetői között, hogy az olyan multilaterális nemzetközi pénzügyi intézmények, mint a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap működését hogyan kellene a klímaváltozás elleni fellépéshez hangolni.

Mindezekkel együtt elég sok feladat hárul majd a jövő ilyenkor Dubajban találkozó döntéshozókra. Nemcsak a most eldöntött pénzalap működését kell kidolgozni és az eddigi elmaradásokat kell majd pótolni, de azt is fel kell mérni addig, hogy az országok hogy haladnak az eddig vállalt kibocsátáscsökkentési ígéreteik teljesítésével. Amelyekkel még mindig nem tudjuk elkerülni a 1,5 foknál lényegesen magasabb, katasztrofális következményekkel járó klímaváltozást.