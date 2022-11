129 épületét zárja be az ORFK országszerte

Rétvári Bence belügyi államtitkár korábban elismerte, hogy „a fűtési szezon megkezdését követően egyes rendőrőrsök épülete használatának ideiglenes korlátozására került sor”, de hozzátette, hogy az elmúlt években nem szűnt meg egyetlen rendőrőrs sem - az Alfahír viszont ennek az ellenkezőjét tudta meg az ORFK-tól. A lap kérdésére azt írták:

„A rendőrségi területi szervek 2022. november 15-ig 112 darab épületet, épületrészt zártak be ideiglenesen a fűtési szezon végéig (rendőrőrsök, körzeti megbízotti/KMB irodák, oktatási és rekreációs épületek, autópálya rendőrség, stb.). 17 helyen véglegesen bezárnak kis létszámú szervezeti egységek, jellemzően KMB irodák.” Azt is megírták, hogy nem kizárólag azokat az épületeket zárják be ideiglenes vagy végleges jelleggel, amelyek takarékossági okok miatt indokoltak, hanem amelyek nélkül a szolgálatot továbbra is megfelelő szinten el tudják látni. A bezáró egységekben dolgozó munkatársakat máshol helyezik el, és a szolgálatot ugyanúgy ellátják, mint előtte.

photo_camera Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) székháza a Teve utcában. Fotó: Róka László/MTI/MTVA

Országosan 16 rendőrőrsöt, 78 KMB irodát, 5 autópálya rendőrséget, 7 egyéb rendőrségi épületet, valamint 23 oktatási/rekreációs épületet zárnak be. A legtöbb véglegesen bezáró körzeti megbízotti iroda Veszprém megyében található, szám szerint 10, a legtöbb ideiglenes bezárás pedig Zala megyét érinti.