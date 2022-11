A Márky-Zay Pétert támogató Action for Democracy szerint a fantazmagória birodalmába tartozik, hogy „be lennének kötve” az amerikai kormányzathoz

„Az Action for Democracy határozottan elutasítja, hogy a magyar kormány politikai célok szolgálatába állította a titkosszolgálatokat, amikor szervezetünk magyarországi aktivitását figyeltették meg” – írja a Márki-Zay Péter mozgalmát összesen 3 milliárd forinttal támogató Action for Democracy lapunkhoz eljuttatott közleményében, melyben reagálnak a szerdán megjelent Nemzeti Információs Központ-tájékoztatóra. A Parlament nemzetbiztonsági bizottságának múlt heti ülésén mutatták be azt a jelentést, aminek egyes részeit feloldották a titkosítás alól.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Leírják, nagy „érdeklődéssel és helyenként igen nagy derűvel” olvasták az „úgynevezett elemzést”. „Különösen azért, mert az adóforintok elherdálása után a Nemzeti Információs Központ ugyanazt állítja, amit az Action for Democracy: minden támogatásunk teljesen jogszerűen történt.”

Arról továbbra sem tudni, hogy az Action for Democracy adománya pontosan honnan eredeztethető. A NIK tájékoztatójára készített diasoron az Action for Democracyt többször is összefüggésbe hozzák az amerikai Kongresszus által a demokrácia terjesztésére létrehozott National Endowment for Democracyval. A közleményben a „testületi tagjainak a jelentés által baljósként beállított kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerét és sugallt kormányzati »bekötöttségét« a politikai fantazmagória birodalmába” sorolják.

„Rendkívül aggasztónak tartjuk, hogy a kormány a teljes államapparátust bevetette az Action for Democracy, az MMM és a Datadat elleni lejárató kampányban, és nyíltan politikai célokra használja a titkosszolgálatokat, a rendőrséget és az adóhivatalt. Ezzel akarják megfélemlíteni a magyar civileket a magyar államhatárokon belül és kívül” – írják.

„Az Action for Democracy megteszi a szükséges diplomáciai és jogi lépéseket a folyamatos támadások semlegesítése érdekében” – zárják.