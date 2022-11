A San Franciscó-i rendőrség engedélyeztetni szeretné, hogy gyilkolhassanak a robotok

Új irányelvet javasol a San Franciscó-i Rendőrkapitányság (SFPD), amiben engedélyt adnának a robotoknak a gyilkolásra, „ha a lakossági vagy hatósági személy élete veszélyeztetve van, és a fennálló veszély mértéke ezt indokolja”.

photo_camera QinetiQ MAARS, az amerikai hadsereg által használt robot Fotó: JIM WATSON/AFP

A város felügyelőtanácsának tagjai hetek óta dolgoznak egy új szabályzaton, amelyben eredetileg szó sem volt robotokról. Amikor az egyik tisztviselő beleírta, hogy robotokat nem használhatnak erőszak alkalmazására, akkor küldte vissza az SFPD a módosítást, hogy mégis szeretnék, ha lehetőség lenne erre. Az illetékes bizottság végül úgy döntött, elfogadják a tervezetet, amely november 29-én kerül a felügyelőtanács elé.

Az SFPD-nek jelenleg is vannak robotjai, ezeket bombák hatástalanítására és veszélyes anyagok kezelésére használják, többségük nem is tudna gyilkolni. Az újabb modellek azonban opcionális fegyverrendszerrel rendelkeznek. Van egy QinetiQ Talonjuk is, amely különféle fegyverek használatára is alkalmas lehet, bizonyos változatait az amerikai hadsereg használja, és gránátvetőkkel, géppuskákkal is felszerelhető.

A Dallasi Rendőrkapitányság már 2016-ban használt ölésre robotot. Egy bombák hatástalanítására használt eszközt szereltek fel bombával, hogy likvidálja a férfit, aki addigra 5 rendőrt ölt meg, és többet megsebesített. (The Verge)