Célt tévesztett egy Ukrajna által kilőtt amerikai rakéta, és ukrán civileket sebesített meg

Szeptember 26-án egy az Egyesült Államok által gyártott rakéta, amelyet az ukrán légierő lőtt ki, célt tévesztett, és három civilt sebesített meg a kelet-ukrajnai Kramatorszkban – írja a New York Times. Az AGM-88B HARM rakétából származó fémdarabokat az NYT újságírói gyűjtötték össze a robbanás helyszínén, de az azonosításban a lakosok beszámolóira is támaszkodtak. Ezt a fajta rakétát vadászrepülőgépből lövik ki földi célpontok, például radarok és légvédelmi rendszerek ellen.

photo_camera Így néz ki a szóban forgó AGM-88-as Fotó: SGT. VINCENT PARKER/USAF/AFP

A rakéta szerencsére egy lakatlan ötemeletes épület tetejébe csapódott be, a robbanás a szomszédos házat is elérte. Senki sem halt meg, de hárman megsérültek. A robbanás után rögtön olyan képek kezdtek keringeni egy helyi Telegram-csatornán, ahol látszottak a gyártási számok és matricák a törmeléken és a repeszeken. Ukrajna védelmi minisztériuma egyelőre nem reagált a New York Times megkeresésére. Nem lehet tudni, hogy a rakéta eltévesztette orosz célpontját és továbbrepült, vagy meghibásodott. Amerikai védelmi szakemberek szerint semmi sem utal arra, hogy ezek a rakéták orosz kézbe jutottak volna.

A donbaszi régióban található iparvárost február óta szinte folyamatosan érik az oroszok rakéta- és tüzérségi támadásai. Ukrajna emiatt kénytelen volt nagymértékben a légvédelmi rendszerekre támaszkodni, melyek közül néhányat újonnan küldtek a nyugati szövetségesei. Ezeket improvizatív módon tudják csak használni, ugyanis az ukrán légierő MiG vadászrepülőit nem úgy tervezték, hogy az AGM-88B-ket hordozzák.