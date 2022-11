Rezsi Szilárd rálépett a gereblyére

A Fidesz ismert arcai úgynevezett Országjárás keretében tartanak közönségtalálkozókat a leglelkesebb fideszeseknek.

Az eseménysorozat célja kettős: begyűjteni minél több aláírást a nemzeti konzultációhoz - ez az, aminek a bombás óriásplakátjai ellepték az országot - illetve megmagyarázni a legstabilabb rajongóknak, hogy a kormány miért ellenzi az energiahordozókra kivetett, Oroszország elleni szankciókat.

Szerda este Csepelen Kocsis Máté fideszes frakcióvezető tartott ilyen eseményt, a házigazda Csepel fideszes arca, Németh Szilárd volt, a helyszín pedig az általa gründolt Kis-Duna-parti birkózó akadémia.

A téma hiába volt komoly, a vonatkozó óriásplakátok szerint egyenesen atombomba komolyságú, Kocsis Máté fellépése úgy indult, mint valami jófajta “rálépek a gereblyére, jól arcba vág a nyele”-típusú komédia. A szórakoztató faktort nem ő, hanem az esemény házigazdája, Németh Szilárd garantálta.

Némethet a fővárosi liberális közvélemény titokzatos okokból valamiféle különösen veszélyes vezérfideszesnek tekinti és bármire fordítható szabadidejének kimutatható százalékában rajta szörnyülködik, őt gúnyolja sőt egészen meghökkentő módon tőle retteg, esetleg Németh elemzése alapján próbál magvas következtetéseket levonni úgy általában a Fideszről. Pedig ha létezik semmilyen értelemben nem veszélyes ember Magyarországon, az Németh Szilárd.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

Itt első lépésben politikafüggetlen, de annál hatásosabb antréval melegítette be a birkózócsarnok emeleti büféterében a hivatalos kezdési időpont után akkor már fél órája türelmesen várakozó közönséget: annyira erősen lihegve szólt bele a mikrofonba, mintha szex vagy edzés közben jött volna rá, hogy az emeleten várják, jóllehet egyik lehetőség sem tűnt életszerűnek. Én is voltam kötöttfogású birkózó, de ebben a sportágban olyan irtózatosan büdös kenőcsöket ken mindenki magára, ami a szőrös, görbe férfilábak és karfiolosra tört fülek legvadabb rajongóit is szerzetessé teszi.