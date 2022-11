Sosem volt még ilyen sok covidos megbetegedés Kínában

A szigorú korlátozások ellenére a legmagasabb napi Covid-megbetegedésszámot regisztrálták Kínában a világjárvány kezdete óta - írja a BBC.

Több nagyvárosban, köztük Pekingben és Kantonban is járvány tört ki. Szerdán az országban 31 527 esetet regisztráltak - ez magasabb szám, mint az áprilisi, 28 ezres csúcs, amikor Sanghajt le is zárták.

A lezárások miatt továbbra is forronganak a kínaiak. Kína zéró-covid politikája sok ember életét mentette meg, de a mindennapokra és természetesen a gazdaságra is súlyos csapást mért. Pár hete az ország vezetése enyhített az intézkedéseken, ezt követi most az esetek növekvő száma.

photo_camera Egészségügyi dolgozók Pekingben, egy lezárt negyedben 2022. november 24-én. Fotó: NOEL CELIS/AFP

Most, hogy a fővárosban ismét megugrott a megbetegedések száma, és hónapok óta először halálos áldozatot is követelt a vírus, újabb, helyi szintű korlátozásokat léptettek életbe a hatóságok. Éttermeket, iskolákat, üzleteket is bezártak, a hatmilliós Csengcsou-ban, Henan tartomány fővárosában pedig péntektől tényleges zárlatot jelentettek be.

Hszi Csin-ping elnök szerint szigorú korlátozásokra van szükség az ország idős lakóinak védelme érdekében. Kínában az oltottság alacsonyabb, mint más fejlett országokban, a 80 év felettiek csupán fele kapta meg a vakcinát. Bár most növekszik a megbetegedések száma, még így is jóval alacsonyabb esetszámmal küzdenek, mint sok más fejlett ország küzdött a járvány csúcsán.