A brexit miatt kitoloncolnak egy britet Dániából

Alaposan felforgatta egy Dániában élő brit állampolgár, a 37 éves Will Hill életét a brexit. Hill állítása szerint nem értesült arról, hogy 2021. december 31-ig tartózkodási engedélyért kellett volna folyamodnia ahhoz, hogy továbbra is Dániában lakhasson. A három hét késéssel leadott kérelmét elutasították a dán hatóságok, ahogy a fellebbezését is. Így most vasárnapig csomagolnia kell, és elhagynia az országot, ahol amúgy januárban lett volna a menyegzője dán kedvesével, Ida Bøgelund Larsennel.

Vagyis most éppen magán- és professzionális élete is romokban van, mert kiberbiztonsági karrierjét is fel kell adnia az országban, amit otthonának érzett.

"Mindez nem lenne, ha nem lett volna a brexit, mert akkor még EU-s állampolgárnak számítanék" - mesélte Hill, aki szerint kedvesét teljesen összezavarta a döntés.

Hill esete a Guardian szerint nem egyedi, két hete egy másik brit állampolgárral, Philip Russell-lel közölték a dán hatóságok, hogy deportálni fogják. Neki december 6-ig kell elhagynia az országot. Akárcsak Hill, ő se hallott időben arról, hogy tartózkodási engedélyt kéne szereznie, ő négy nappal a határidő után adta be kérvényét, amit Hilléhez hasonlóan elutasítottak.

Russel felszólította a brit kormányt, hogy ítélje el a dán gyakorlatot. Szerinte ugyanis a dánok "saját bevándorlási hivataluk inkompetenciáját használják kifogásként a brit állampolgárok deportálására". A brit Liberális Párt EU-ügyi szóvivője, Mads Fuglede szerint is lehet ebben valami. Szerinte a deportálások megsértik a kilépési szerződést, ezért fel is szólította a dán illetékeseket a kitoloncolásra ítélt britek ügyének felülvizsgálatára. A Politiken dán napilapnak azt mondta, hogy a dán bevándorlási hivatal tájékoztatása nem volt kielégítő.

Hill, aki amúgy a brexit-szavazáson az EU-tagságra szavazott, most jobb híján hazaköltözik Surrey-be a szüleihez. Úgy tervezi, hogy családegyesítő vízumot kérvényez, hogy így megtarthassa januárra tervezett esküvőjét kedvesével. (Via The Guardian)