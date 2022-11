Egy hete a „fagyasztós gyilkosságról” beszélnek Indiában

Napok óta lázban tartja az indiai nyilvánosságot egy 27 éves nő meggyilkolása. A rendőrség szerint Shraddha Walkart az élettársa, Aftab Poonawala ölte meg májusban, majd feldarabolta a holttestét, a fagyasztójába tette, és apránként szétszórta a darabokat Delhi különböző pontjain.

A gyilkosság híre múlt héten került be a sajtóba, miután az áldozat apja bejelentette lánya eltűnését. Azóta a média jóformán percről percre tudósít az eseményekről, újabb és újabb megerősítetlen információkat közöl az esetről névtelen rendőrségi forrásokra hivatkozva.

El is keresztelték az ügyet „fagyasztós gyilkosságnak”, ami mostanra utcai megmozdulásokhoz vezetett. A tüntetők a gyanúsítottat ábrázoló fotókat égetnek, és szigorú büntetést követelnek, írja a BBC.

Jogászok, aktivisták és egykori rendőrségi vezetők aggódva követik a fejleményeket, és figyelmeztetnek, hogy a felfokozott médiafigyelem árthat a nyomozásnak, ráadásul az áldozattal szemben sem méltányos. Mostanra azt is nehéz eldönteni: mi a tény, és mi a légből kapott híresztelés a nő halálával kapcsolatban.

photo_camera A vádlott halálát követelő tüntetők Fotó: INDRANIL MUKHERJEE/AFP

A rendőrség szerint Walkar és Pooanawala a Bumble nevű randiappon ismerkedtek meg, a nő apja viszont azt állítja, 2018-ban találkoztak a call centerben, ahol dolgoztak.

Walkar hindu családja nem nézte jó szemmel, hogy muszlim vallású férfival jött össze, ezért próbálták elválasztani őket egymástól, mégis együtt maradtak, és idén Mumbaiból Delhibe költöztek. Ismerőseik és a rendőrség szerint gyakran veszekedtek, a férfi bántalmazta is a nőt, aki viszont szeretett volna megházasodni. Májusban egy alkalommal, amikor épp erről próbálta meggyőzni a férfit, az fojtogatni kezdte.

Barátaik hónapok óta nem hallottak a nőről, mire szóltak az apának, aki erre a rendőrséghez fordult. Azóta előkerült Walkar kézzel írt jegyzete, miszerint már 2020-ban jelentette a mumbai rendőrségnek, hogy a férfi azzal fenyegeti: megöli és feldarabolja. A rendőrség azt mondja, nyomozást indítottak, de leállították, miután a nő azt állította, megoldódott az ügy, és nincs vita köztük.

A letartóztatott férfi a bíróság előtt azt vallotta: bármi is történt, csakis a pillanat hevében történt, és nem volt szándékos. Sokan úgy értelmezik, ezzel beismerte a gyilkosságot, maga a rendőrség is azt állítja, hogy a vádlott megmutatta, hol rejtette el a holttest darabjait. A férfi ügyvédje viszont tagadja, hogy bármit is beismert volna.

A rendőrség szerint 80 százalékban végeztek a nyomozással, de vannak még hiányzó részletek. Hiányzik a gyilkossághoz használt fegyver, és egyelőre azt sem sikerült bizonyítani, hogy az előkerült csontok valóban az áldozathoz tartoznak-e.